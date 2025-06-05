The Swiss voice in the world since 1935
تسجيل الدخول

مؤسسة غزة الإنسانية تؤجل إعادة فتح مواقع توزيع المساعدات في غزة

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

من نضال المغربي وألكسندر كورنويل

القاهرة/القدس (رويترز) – لم تعاود مؤسسة غزة الإنسانية، وهي شركة خاصة توزع المساعدات في غزة، فتح مواقع التوزيع التابعة لها في القطاع حتى صباح يوم الخميس، بعدما أغلقتها الأربعاء عقب سلسلة من عمليات قتل بالرصاص بالقرب من مواقعها.

وقالت المؤسسة، المثيرة للخلاف والمدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل، يوم الأربعاء إنها لن تعيد فتح مواقع التوزيع في الموعد المعتاد بسبب أعمال الصيانة والإصلاح. ولم تحدد موعد إعادة فتحها.

وقال أب فلسطيني لأربعة أطفال في خان يونس بغزة، طلب عدم نشر اسمه بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة، لرويترز إن موقع المؤسسة في رفح لم يُعاد فتحه حتى صباح الخميس.

ولم ترد المؤسسة، ومقرها الولايات المتحدة، على طلب للتعليق حتى الآن.

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: مارك لويتينيغّر

ما هي تجربتك مع أزمة السكن وارتفاع أسعار العقارات؟

تواجه سويسرا أزمة سكن آخذة في التفاقم. برأيك، ما السبل الممكنة لتفادي هذه الأزمة؟

شارك في الحوار
28 إعجاب
51 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: دوريان بوركهالتر

أي مستقبل ينتظر القطاع الإنساني في ظل تقلص الدعم الدولي؟

أقدمت عدة دول – من بينها الولايات المتحدة وسويسرا – على تقليص ميزانياتها المخصصة للمساعدات، مما أدخل القطاع الإنساني في أزمة وجودية. وفي ضوء هذا الوضع، ما السبل التي ينبغي للعاملين والعاملات في المجال الإنساني استكشافها؟ رأيك يهمّنا!

شارك في الحوار
8 إعجاب
12 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: سارة إبراهيم

هل يساورك القلق بشأن التأثير البيئي للذكاء الاصطناعي؟

الأدوات الحالية للذكاء الاصطناعي تحتاج إلى كميات هائلة من الطاقة والموارد الطبيعية لتعمل. هل يؤثر ذلك على طريقة استخدامك لها؟

شارك في الحوار
7 إعجاب
17 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية