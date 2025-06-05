مؤسسة غزة الإنسانية تؤجل إعادة فتح مواقع توزيع المساعدات في غزة

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من نضال المغربي وألكسندر كورنويل

القاهرة/القدس (رويترز) – لم تعاود مؤسسة غزة الإنسانية، وهي شركة خاصة توزع المساعدات في غزة، فتح مواقع التوزيع التابعة لها في القطاع حتى صباح يوم الخميس، بعدما أغلقتها الأربعاء عقب سلسلة من عمليات قتل بالرصاص بالقرب من مواقعها.

وقالت المؤسسة، المثيرة للخلاف والمدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل، يوم الأربعاء إنها لن تعيد فتح مواقع التوزيع في الموعد المعتاد بسبب أعمال الصيانة والإصلاح. ولم تحدد موعد إعادة فتحها.

وقال أب فلسطيني لأربعة أطفال في خان يونس بغزة، طلب عدم نشر اسمه بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة، لرويترز إن موقع المؤسسة في رفح لم يُعاد فتحه حتى صباح الخميس.

ولم ترد المؤسسة، ومقرها الولايات المتحدة، على طلب للتعليق حتى الآن.