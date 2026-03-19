مؤسسة كهرباء لبنان: هجوم إسرائيل يخرج محطة تحويل رئيسية بجنوب لبنان عن الخدمة

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

19 مارس آذار (رويترز) – قالت مؤسسة كهرباء لبنان إن هجوم إسرائيلي استهدفت جنوب لبنان في وقت سابق من اليوم الخميس أدى إلى خروج محطة تحويل رئيسية للكهرباء عن الخدمة، في مؤشر على تصاعد الهجمات الإسرائيلية على البنية التحتية اللبنانية.

وأضافت في بيان نشرته وسائل الإعلام اللبنانية “تعرضت محطة التحويل الرئيسية في السلطانية، قضاء بنت جبيل، إلى استهداف أدى بحسب المعطيات الأولية إلى تدمير كافة خلايا مخارج التوزيع وتضرر أحد محولات القدرة بالإضافة إلى غرفة التحكم والحماية، وبالتالي أصبحت محطة التحويل الرئيسية هذه خارج الخدمة كليا”. وأوضحت أن هذه المحطة “تغذي مدينة بنت جبيل والقرى المحيطة بها وجويا وبعض قرى قضاء صور”.

ولم يصدر أي تعليق حتى الآن من الجيش الإسرائيلي.

(تغطية صحفية مايا الجبيلي – إعداد محمد علي فرج للنشرة العربية)

