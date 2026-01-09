مؤشرات على انقسام في المجلس الجنوبي في اليمن مع إعلان بعض الأعضاء حله

دبي 9 يناير كانون الثاني (رويترز) – بدا أن المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن يشهد انقسامات اليوم الجمعة مع إعلان بعض أعضائه أنه حل نفسه، مما يعكس خلافا بين السعودية والإمارات تفاقم مع تقدم انفصاليين في جنوب اليمن إلى مشارف الحدود مع السعودية الشهر الماضي.

واستعاد مقاتلون مدعومون من السعودية معظم المناطق التي سيطر عليها المجلس المدعوم من الإمارات في جنوب وشرق اليمن في ديسمبر كانون الأول. وسافر وفد من المجلس إلى العاصمة السعودية الرياض لإجراء محادثات.

لكن عيدروس الزبيدي رئيس المجلس فر من اليمن يوم الأربعاء بدلا من التوجه إلى السعودية للمشاركة في المحادثات. وقال التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن إن الإمارات ساعدت في تهريب الزبيدي على متن طائرة تم تتبعها إلى مطار عسكري في أبوظبي.

وأعلن عضو في وفد من المجلس يشارك في محادثات الرياض في بيان بثته وسائل إعلام رسمية سعودية اليوم الجمعة أن المجلس قرر حل نفسه.

وذكرت قناة الإخبارية السعودية اليوم الجمعة على لسان أحد الأعضاء المشاركين في محادثات الرياض “أعضاء المجلس الانتقالي الجنوبي اليمني والهيئات التابعة له يتفقون على حل المجلس استعدادا للمشاركة في مؤتمر الحوار الجنوبي في الرياض مؤكدين عدم تحقيق المجلس لأهدافه المرجوة”.

لكن المجلس قال إنه لم يتواصل مع الوفد المشارك في المحادثات.

وقال أنور التميني المتحدث باسم المجلس، الذي لم يسافر إلى الرياض ومقرب من الزبيدي، على إكس إن أي قرار بشأن مصير المجلس لا يمكن اتخاذه إلا بموافقة كامل أعضائه، بمن فيهم رئيسه. وكتب قائلا “القرارات المتعلقة بالمجلس الانتقالي الجنوبي لا يمكن اتخاذها إلا من قبل المجلس بكامل هيئاته وبرئاسة الرئيس . سيتم ذلك فور الإفراج عن وفد المجلس الانتقالي الموجود في الرياض”.

ورحب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بالقرار وقال على إكس “كان القرار الذي اتخذته الشخصيات والقيادات الجنوبية بحل المجلس الانتقالي قرارا شجاعا حريصا على مستقبل القضية الجنوبية وتشجيعا لمشاركة باقي أبناء الجنوب في مؤتمر الرياض خدمة لقضيتهم”.

وأضاف “ستشكل المملكة لجنة تحضيرية بالتشاور مع الشخصيات الجنوبية للإعداد للمؤتمر، الذي سيشارك فيه شخصيات جنوبية من كافة محافظات الجنوب دون إقصاء أو تمييز، وستدعم المملكة مخرجات المؤتمر ليتم طرحها على طاولة حوار الحل السياسي الشامل في اليمن”.

وهناك خلافات حادة بين السعودية والإمارات بشأن عدد من القضايا ومنها الجيوسياسي ومنها ما يتعلق بإنتاج النفط. واتضحت بشدة هذه الخلافات عندما تقدم المجلس الانتقالي الجنوبي إلى مشارف الحدود اليمنية السعودية، وهو ما اعتبرته الرياض تهديدا لأمنها القومي.

