مؤشر "الرغبة في مغادرة" المنطقة العربية .. يتنامى!

هذا المحتوى تم نشره يوم 16 مايو, 2007 11:00 ص 16 مايو 2007 - آخر تحديث - 11:00

(Keystone)

لا يوجد مؤشر بهذا الإسم، لكن توجد حالة يمكن اكتشافها ببساطة ترتبط بتنامي الرغبة في مغادرة المنطقة العربية.

وهناك أرقام محددة يمكن أن تقدم دلالات واضحة حول المدى الذي وصلت إليها عملية الخروج، معظمها يتعلق بالمؤشرات المعروفة للهجرة، لكن المسألة تتجاوز بكثير ما تعنيه "الهجرة"، إلى حالة بشرية ذات أبعاد غير رقمية، تتصاعد في المنطقة العربية.

إن "المغادرة" ليست هي بالضبط الهجرة، فالأخيرة تتِـم في أطُـر منضبطة وأساليب آمنة يمكن فهمها، أما المغادرة، فهي نوع من الفِـرار من الدولة عبر أي وسيلة مُـتاحة للخروج، بصرف النظر عما سيتم بعد ذلك، يتضمّـن ذلك الهجرات غير الشرعية، التي أصبحت تُـشبه العمليات الانتحارية أو عدم العودة إلى الدولة والاستقرار خارجها بعد استكمال المهمة أو التكوين والدراسة، فيما يُـسمى عادة نزيف العقول.



أيضا، لا ترتبط المغادرة أحيانا بعمليات اللجوء السياسي، التي ربما لا يرغب من يضطر إليها في القيام بها أو النزوح الجماعي للبشر بفعل المشكلات الأمنية، كما يحدث من جانب العراقيين حاليا، ولا ترتبط بأعمال التهجير الإجباري، التي تقوم بها سلطات أو جماعات ضد قطاع من السكان أو اللاجئين عبر الحدود بفعل عوامل الطبيعة. ورغم استبعاد كل ذلك، تظل هناك مشكلة "مغادرة" أو فِـرار حادّة.



إن تقرير التنمية الإنسانية العربية لعام 2003 يقرّر أن 51% من الشباب في المنطقة قد عبَّـروا عن رغبتهم في الهجرة، ضيقا من الأوضاع السائدة بالنسبة لفُـرص التعليم والعمل.



فالدوافع المعيشية والتطورات المهنية، تشكِّـل هاجسا مستمرا وقلقا دائما بالنسبة لهم، وهي ظاهرة ليست جديدة وتتفاوت بالطَّـبع من دولة لأخرى، لكن من الواضح أنها استفحلت بصفة عامة في السنوات الأخيرة.

ثقافة المغادرة

البداية هنا هي الحالة اللبنانية، فلم يكن من الصعب أن يلاحظ زائرو بيروت وجود لافتات خضراء كبيرة على طريق الساحل، كُـتبت عليها عبارة واحدة هي "ما تترك أرضك"، فقد كانت مؤشرات الخروج من الدولة قد وصلت إلى أرقام مُـفزعة في ظل تفسيرات تربط وجود اللوحات، بما يبدو أنه نزوح واسع من جانب "الشباب المارونيين"، بفعل ما يفهم على أنه تغير في مجمل أوضاع لبنان، والمشكلة تتفاقم.



هناك بحث أعدّه مركز دراسات الانتشار اللبناني يؤكِّـد هذا الواقع، خاصة بعد حرب يوليو 2006. فنتائج البحث تشير إلى أن 60% من اللبنانيين المقيمين، أبدوا رغبتهم في المغادرة، علما بأن حوالي 40 ألف فرد سنويا من فئات عمرية في سن العمل، يغادرون الدولة، مما قد يؤدى إلى شيخوخة المجتمع مع مرور الوقت.



لكن المسألة تبدو لدى اللبنانيين وكأنها ثقافة، أكثر منها ردّ فعل لضغط داخلي، فعلى الرغم من أن قطاعا كبيرا من الشبان اللبنانيين يشكون من الضيق المالي أو الأوضاع العامة، إلا أن الطموحات غير المحدودة للبنانيين في السعي وراء ظروف معيشية أفضل، أوسع من قدرة لبنان على تلبيتها، إضافة إلى أنهم لا يجدون مشكلة في الاندماج في المجتمعات الأخرى، التي تتحول بشكل سريع إلى بلدهم الثاني، وربما الأول.



إن لبنان تُـعد من أكثر دول المنطقة قابلية للحياة فيها، إلا أن ثقافة المغادرة أدّت في النهاية إلى حقيقة مثيرة، وهي أن عدد اللبنانيين خارج لبنان، أصبح أضعاف من يُـوجدون منهم داخلها ويتمتع هؤلاء بنفوذ قويا في مناطق هجراتهم، خاصة في أمريكا اللاتينية وغرب إفريقيا، بحيث أصبحوا مواطنين قادرين على الترشح لمناصب سياسية في تلك الدول.

أحلام الفرار

إن المسألة في منطقة "وسط الشرق الأوسط"، تتَّـسم بطابع مختلف، فقد كان سائدا في الثقافة المصرية التقليدية، أن المصريين يموتون في المكان الذي يولدون فيه، أي أنهم لا يغادرون مناطقهم قبل أن يبدو أن طبيعة المصريين قد تغيَّـرت في منتصف السبعينات عبر تحركات بشرية مفاجئة بهدف العمل إلى ليبيا ثم دول الخليج والعراق، ووصلت أعدادهم في الخارج إلى عدّة ملايين، إلا أن معظمهم – فيما عدا فئة خاصة تغادر لدول غربية – يعودون إلى أرض الوطن أو يرغبون دائما في العودة.



لكن بعض الوقائع أثارت تساؤلات حول تغييرات حادّة في ثقافة المغادرة لدى المصريين، كما بيَّـنت واقعة فرار 11 من بين 16 من طلبة جامعة المنصورة بمجرّد وصولهم إلى نيويورك، في إطار بعثة تبادل طلابي مصرية أمريكية عام 2006، وواقعة إحدى قبائل بَـدو سيناء عام 2007، والتي هدد بعض أفرادها باللجوء إلى إسرائيل، لأسباب مختلفة، تتعلق بتعامل أجهزة الدولة معهم، وإن كانوا قد نفوا قيامهم بذلك.



المشكلة قائمة بصورة أكثر عُـنفا في دول مثل السودان والأردن، ثم في بلد الهجرات العظمى، وهى اليمن. فقد اتَّـخذت رغبة أعداد كبيرة من السودانيين في الخروج أشكالا مأساوية، وتتحرك الأردن في اتجاه "النموذج اللبناني"، المتعلق بثقافة المغادرة، أما اليمن، فإنها كانت المورد الرئيسي للهجرات الكبرى إلى كل مكان تاريخيا، ولا تزال كذلك على الأرجح.



في تلك المنطقة عموما، يمكن التمييز بوضوح بين المشاعر المعادية للولايات المتحدة لأسباب سياسية، وبين الرغبة في الذهاب إلى الولايات المتحدة، على نحو ما توضِّـح على الأقل أرقام التسجيل الضخمة في استمارات التقدم للحصول العشوائي على الـبطاقة الخضراء "غرين كارد" على شبكة الإنترنت، ويمكن مشاهدة الطوابير الطويلة أمام السفارات الأمريكية للحصول على تأشيرة للذهاب إلى هناك، لأسباب لا يمكن حصرها، فهناك "حلم أمريكي" لا زال قائما.

الحلم الأوروبي

في شمال إفريقيا، يردد الشبان أغنية راي شهيرة تبدأ بـمقطع "بابور يامون آمور"، تتِـم من خلالها مناجاة مؤثرة لسفينة تأتي لتُـخرج شخصا ما من حالة البؤس التي يعاني منها إلى أرض أخرى، لا تهمه كثيرا معالمها، بل أنها تبدو أحيانا كحلم، فما يهمه هو "التخلص" من تلك الحالة، وتبدو الأغنية، لمن يسمعها، وكأنها تعبِّـر عن مشاعر تاريخية أكثر من واقع قائم، مثل موسيقى "الجاز"، بالنسبة للأمريكيين الأفارقة، لكن المشكلة أنها ليست كذلك، فهي ليست بعيدة عن الواقع بالنسبة لكثير من شباب تلك المنطقة.



إن هناك مؤشرات حقيقية تتعلَّـق باتِّـساع نطاق الرغبة في المغادرة إلى شمال المتوسط، فالمسافة الجغرافية القصيرة بين أوروبا وشمال إفريقيا، قد خلقت حُـلما أوروبيا يصعُـب الفكاك منه، حتى لو تكررت على المسامع عبارات تؤكِّـد بأن الجنة ليست هناك، وأن الشاب لن يكون أفضل في بلد أخرى، مما هو عليه في بلده، لدرجة أصبحت معها "المغادرة" وكأنها الخطوة الطبيعية التالية لإنهاء الدراسة أو حتى قبل إنهائها، لو توافرت فرصة ما.



إن ثمة قناعة بالنسبة لعدد من المحلِّـلين في شمال إفريقيا بأن العمليات الانتحارية التي هزت المغرب والجزائر، ليست سوى عمليات انتحارية، فمَـن قاموا بها كانوا يُـريدون التخلُّـص من حياتهم، وتصادف أن اتّـخذ ذلك شكل الإرهاب الديني، وبصرف النظر عن مدى دقة ذلك، وأخذا في الاعتبار وجود محاولات بطيئة لتفكيك القنابل الموقوتة أو التعامل مع القنابل التي انفجرت داخل الدول، فإن سوء الأوضاع لدى قطاعات واسعة من الشباب، يدفع في اتجاه تصاعد الرغبة في المغادرة أو – وهو الأخطر - الانتحار المبرر.

الكابوس العربي

إن الدراسة التي تمت الإشارة إليها بمناسبة الحالة اللبنانية، توضِّـح أن الرغبة في المغادرة ليست عبثية، فهي نابعة من مناخ يسوده اللاأمن الإنساني، الذي يشمل اللاأمن الإقتصادي واللاأمن الصحي وغيره.



فالمناخ العام السائد لا يوحي بالثقة ولا يشجع المواطنين على البقاء في بلادهم وبناء مستقبلهم، وحالة اللاأمن وعدم اليقين تلك، تنطبق على كثير من الدول العربية وتسبب الرّغبة في المغادرة، حتى في بعض دول الخليج العربية، التي يتّـخذ "الخروج" فيها أشكالا مختلفة، بعضها شديد الإيذاء للذات وللدول وللآخرين.



إن ما لا يتم إدراكه كثيرا في المنطقة العربية، وأثبتته خبرات ميدانية مختلفة، هو أن القضية بالنسبة لقطاع كبير من الشباب العربي لم تعد مجرّد الحصول على شهادة علمية، وإنما نوعية أفضل من التعليم، كما لم تعد مجرّد الحصول على فرصة عمل، لكن على عمل مناسب في مجال التخصص، وذلك في ظل أوضاع يصعُـب فيها أصلا استكمال التعليم أو الحصول على أية وظيفة.



إن هناك فجوة تخلق توترا دائما، حتى بالنسبة لكثير ممَّـن أكملوا تعليمهم أو لديهم عمل، فالجيل الجديد في المنطقة – مثل غيره في مناطق العالم الأخرى – لم يعد يفكر في مجرد الحياة، وإنما في "نمط تلك الحياة"، وفي ظل الضغوط المحيطة بذلك، اهتزّت بشدّة كل الأفكار الخالدة بشأن الانتماء والهوية، اللتين بدا أحيانا وكأنهما أصبحتا تخضعان لمنطق السوق.



هنا تأتى دلالة أحد أشكال المغادرة أو "عدم العودة" المتعلقة بهجرة العقول، فالمسألة لا تتعلق في كل جوانبها بالهروب من الفقر والبؤس، وإنما تحقيق الذات، وتَـبعا لتقارير منظمة العمل العربية، فإن أكثر من 450 ألف من حملة الشهادات العليا العرب استقرّوا في العقد الماضي في الدول الغربية، قدّمت دولة مثل مصر وحدها ما بين 50 إلى 60% ممَّـن استقروا في الولايات المتحدة منهم.



إن المسألة ببساطة هي أن المجتمعات تتغيَّـر، بينما لا تقدم لها نخبتها السياسية "حلما" مُـقنعا يمكِّـنها أن تتمسَّـك به أو تعود إليه، وعندما لا يجد القِـطاع الأكثر طموحا وقلقا في تلك المجتمعات سوى النفق الرمادي، سواء كان حقيقيا أو متخيّـلا، تبدأ "أفكار الخروج" في الظهور، ويعد التفكير في مغادرة الحدود أكثر تلك الأفكار شعبية وأقلها خطورة.

د. محمد عبد السلام – القاهرة

تونس تنقذ 35 مهاجرا افريقيا من الغرق قبالة سواحلها تونس (رويترز) - قال مصدر أمني يوم الاثنين 14 مايو 2007 إن وحدات خفر السواحل التونسية انقذت 35 مهاجرا افريقيا كانوا يبحرون خلسة في إتجاه جزيرة لمبدوزا الايطالية من الغرق قبالة سواحل مدينة صفاقس التونسية.



وأضاف المصدر ان المركب الصغير ازدحم بمهاجرين من جنسيات من افريقيا جنوب الصحراء من بينهم امرأة وان الرحلة انطلقت من شواطئ ليبيا.



واحبطت البحرية يوم الجمعة 11 مايو هذه الرحلة السرية التي عادة ما تتكرر في مثل هذا الوقت من العام حيث تستقر الأحوال الجوية.



وذكر المصدر إن مركب المهاجرين تعطل بسبب عطب في محركه ليصارع المهاجرون الموت قبل ان تتدخل وحدات البحرية لإنقاذهم.



وكثفت تونس من جهودها للحد من تدفق المهاجرين على أوروبا وفرضت عقوبات صارمة وغرامات مالية طائلة على كل من يضبط من مشاركين ومنظمين لهذه الرحلات.



وتطالب أوروبا بلدان شمال افريقيا بتكثيف مراقبة سواحلها.





(المصدر: وكالة رويترز بتاريخ 14 مايو 2007) نهاية الإطار التوضيحي

ليبيا تعتقل وترحل مهاجرين كانوا في طريقهم إلى أوروبا طرابلس (رويترز) - قالت وكالة الجماهيرية (الليبية) للأنباء إن السلطات الليبية اعتقلت 1168 مهاجرا غير شرعي يحاولون الوصول إلى أوروبا من ليبيا في الشهر الماضي.



وقالت الوكالة مساء الأربعاء 9 مايو، إن قوات الأمن الليبية رحلت 1962 شخصا يحاولون الهجرة ينتمون لجنسيات مختلفة أثناء نفس الفترة.



وفي التسعينات، رحبت ليبيا بمهاجرين من دول إفريقية أخرى، وهي تسعى لاجتذاب عمالة رخيصة لمساعدتها في إصلاح اقتصادها الذي كان يعاني من عقوبات اقتصادية.



لكن في السنوات الأخيرة، غيرت سياستها تحت ضغوط من حكومات أوروبية أصابها الانزعاج من الدور المتنامي لليبيا، التي استخدمت كنقطة انطلاق لأفارقة يبحثون عن وظيفة وحياة أفضل في أوروبا.



وقالت الوكالة إن عمليات الاعتقال والترحيل جرت في إطار جهود مستمرة لمكافحة هذه الظاهرة.



(المصدر: وكالة رويترز بتاريخ 10 مايو 2007) نهاية الإطار التوضيحي

وصلات

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البيانات على وجه الخصوص. إعادة استخدام هذه المادة مؤشر "الرغبة في مغادرة" المنطقة العربية .. يتنامى! 16 مايو 2007 - آخر تحديث - 11:00 لا يوجد مؤشر بهذا الإسم، لكن توجد حالة يمكن اكتشافها ببساطة ترتبط بتنامي الرغبة في مغادرة المنطقة العربية. وهناك أرقام محددة يمكن أن تقدم دلالات واضحة حول المدى الذي وصلت إليها عملية الخروج، معظمها يتعلق بالمؤشرات المعروفة للهجرة، لكن المسألة تتجاوز بكثير ما تعنيه "الهجرة"، إلى حالة بشرية ذات أبعاد غير رقمية، تتصاعد في المنطقة العربية. إن "المغادرة" ليست هي بالضبط الهجرة، فالأخيرة تتِـم في أطُـر منضبطة وأساليب آمنة يمكن فهمها، أما المغادرة، فهي نوع من الفِـرار من الدولة عبر أي وسيلة مُـتاحة للخروج، بصرف النظر عما سيتم بعد ذلك، يتضمّـن ذلك الهجرات غير الشرعية، التي أصبحت تُـشبه العمليات الانتحارية أو عدم العودة إلى الدولة والاستقرار خارجها بعد استكمال المهمة أو التكوين والدراسة، فيما يُـسمى عادة نزيف العقول. أيضا، لا ترتبط المغادرة أحيانا بعمليات اللجوء السياسي، التي ربما لا يرغب من يضطر إليها في القيام بها أو النزوح الجماعي للبشر بفعل المشكلات الأمنية، كما يحدث من جانب العراقيين حاليا، ولا ترتبط بأعمال التهجير الإجباري، التي تقوم بها سلطات أو جماعات ضد قطاع من السكان أو اللاجئين عبر الحدود بفعل عوامل الطبيعة. ورغم استبعاد كل ذلك، تظل هناك مشكلة "مغادرة" أو فِـرار حادّة. إن تقرير التنمية الإنسانية العربية لعام 2003 يقرّر أن 51% من الشباب في المنطقة قد عبَّـروا عن رغبتهم في الهجرة، ضيقا من الأوضاع السائدة بالنسبة لفُـرص التعليم والعمل. فالدوافع المعيشية والتطورات المهنية، تشكِّـل هاجسا مستمرا وقلقا دائما بالنسبة لهم، وهي ظاهرة ليست جديدة وتتفاوت بالطَّـبع من دولة لأخرى، لكن من الواضح أنها استفحلت بصفة عامة في السنوات الأخيرة. ثقافة المغادرة البداية هنا هي الحالة اللبنانية، فلم يكن من الصعب أن يلاحظ زائرو بيروت وجود لافتات خضراء كبيرة على طريق الساحل، كُـتبت عليها عبارة واحدة هي "ما تترك أرضك"، فقد كانت مؤشرات الخروج من الدولة قد وصلت إلى أرقام مُـفزعة في ظل تفسيرات تربط وجود اللوحات، بما يبدو أنه نزوح واسع من جانب "الشباب المارونيين"، بفعل ما يفهم على أنه تغير في مجمل أوضاع لبنان، والمشكلة تتفاقم. هناك بحث أعدّه مركز دراسات الانتشار اللبناني يؤكِّـد هذا الواقع، خاصة بعد حرب يوليو 2006. فنتائج البحث تشير إلى أن 60% من اللبنانيين المقيمين، أبدوا رغبتهم في المغادرة، علما بأن حوالي 40 ألف فرد سنويا من فئات عمرية في سن العمل، يغادرون الدولة، مما قد يؤدى إلى شيخوخة المجتمع مع مرور الوقت. لكن المسألة تبدو لدى اللبنانيين وكأنها ثقافة، أكثر منها ردّ فعل لضغط داخلي، فعلى الرغم من أن قطاعا كبيرا من الشبان اللبنانيين يشكون من الضيق المالي أو الأوضاع العامة، إلا أن الطموحات غير المحدودة للبنانيين في السعي وراء ظروف معيشية أفضل، أوسع من قدرة لبنان على تلبيتها، إضافة إلى أنهم لا يجدون مشكلة في الاندماج في المجتمعات الأخرى، التي تتحول بشكل سريع إلى بلدهم الثاني، وربما الأول. إن لبنان تُـعد من أكثر دول المنطقة قابلية للحياة فيها، إلا أن ثقافة المغادرة أدّت في النهاية إلى حقيقة مثيرة، وهي أن عدد اللبنانيين خارج لبنان، أصبح أضعاف من يُـوجدون منهم داخلها ويتمتع هؤلاء بنفوذ قويا في مناطق هجراتهم، خاصة في أمريكا اللاتينية وغرب إفريقيا، بحيث أصبحوا مواطنين قادرين على الترشح لمناصب سياسية في تلك الدول. أحلام الفرار إن المسألة في منطقة "وسط الشرق الأوسط"، تتَّـسم بطابع مختلف، فقد كان سائدا في الثقافة المصرية التقليدية، أن المصريين يموتون في المكان الذي يولدون فيه، أي أنهم لا يغادرون مناطقهم قبل أن يبدو أن طبيعة المصريين قد تغيَّـرت في منتصف السبعينات عبر تحركات بشرية مفاجئة بهدف العمل إلى ليبيا ثم دول الخليج والعراق، ووصلت أعدادهم في الخارج إلى عدّة ملايين، إلا أن معظمهم – فيما عدا فئة خاصة تغادر لدول غربية – يعودون إلى أرض الوطن أو يرغبون دائما في العودة. لكن بعض الوقائع أثارت تساؤلات حول تغييرات حادّة في ثقافة المغادرة لدى المصريين، كما بيَّـنت واقعة فرار 11 من بين 16 من طلبة جامعة المنصورة بمجرّد وصولهم إلى نيويورك، في إطار بعثة تبادل طلابي مصرية أمريكية عام 2006، وواقعة إحدى قبائل بَـدو سيناء عام 2007، والتي هدد بعض أفرادها باللجوء إلى إسرائيل، لأسباب مختلفة، تتعلق بتعامل أجهزة الدولة معهم، وإن كانوا قد نفوا قيامهم بذلك. المشكلة قائمة بصورة أكثر عُـنفا في دول مثل السودان والأردن، ثم في بلد الهجرات العظمى، وهى اليمن. فقد اتَّـخذت رغبة أعداد كبيرة من السودانيين في الخروج أشكالا مأساوية، وتتحرك الأردن في اتجاه "النموذج اللبناني"، المتعلق بثقافة المغادرة، أما اليمن، فإنها كانت المورد الرئيسي للهجرات الكبرى إلى كل مكان تاريخيا، ولا تزال كذلك على الأرجح. في تلك المنطقة عموما، يمكن التمييز بوضوح بين المشاعر المعادية للولايات المتحدة لأسباب سياسية، وبين الرغبة في الذهاب إلى الولايات المتحدة، على نحو ما توضِّـح على الأقل أرقام التسجيل الضخمة في استمارات التقدم للحصول العشوائي على الـبطاقة الخضراء "غرين كارد" على شبكة الإنترنت، ويمكن مشاهدة الطوابير الطويلة أمام السفارات الأمريكية للحصول على تأشيرة للذهاب إلى هناك، لأسباب لا يمكن حصرها، فهناك "حلم أمريكي" لا زال قائما. الحلم الأوروبي في شمال إفريقيا، يردد الشبان أغنية راي شهيرة تبدأ بـمقطع "بابور يامون آمور"، تتِـم من خلالها مناجاة مؤثرة لسفينة تأتي لتُـخرج شخصا ما من حالة البؤس التي يعاني منها إلى أرض أخرى، لا تهمه كثيرا معالمها، بل أنها تبدو أحيانا كحلم، فما يهمه هو "التخلص" من تلك الحالة، وتبدو الأغنية، لمن يسمعها، وكأنها تعبِّـر عن مشاعر تاريخية أكثر من واقع قائم، مثل موسيقى "الجاز"، بالنسبة للأمريكيين الأفارقة، لكن المشكلة أنها ليست كذلك، فهي ليست بعيدة عن الواقع بالنسبة لكثير من شباب تلك المنطقة. إن هناك مؤشرات حقيقية تتعلَّـق باتِّـساع نطاق الرغبة في المغادرة إلى شمال المتوسط، فالمسافة الجغرافية القصيرة بين أوروبا وشمال إفريقيا، قد خلقت حُـلما أوروبيا يصعُـب الفكاك منه، حتى لو تكررت على المسامع عبارات تؤكِّـد بأن الجنة ليست هناك، وأن الشاب لن يكون أفضل في بلد أخرى، مما هو عليه في بلده، لدرجة أصبحت معها "المغادرة" وكأنها الخطوة الطبيعية التالية لإنهاء الدراسة أو حتى قبل إنهائها، لو توافرت فرصة ما. إن ثمة قناعة بالنسبة لعدد من المحلِّـلين في شمال إفريقيا بأن العمليات الانتحارية التي هزت المغرب والجزائر، ليست سوى عمليات انتحارية، فمَـن قاموا بها كانوا يُـريدون التخلُّـص من حياتهم، وتصادف أن اتّـخذ ذلك شكل الإرهاب الديني، وبصرف النظر عن مدى دقة ذلك، وأخذا في الاعتبار وجود محاولات بطيئة لتفكيك القنابل الموقوتة أو التعامل مع القنابل التي انفجرت داخل الدول، فإن سوء الأوضاع لدى قطاعات واسعة من الشباب، يدفع في اتجاه تصاعد الرغبة في المغادرة أو – وهو الأخطر - الانتحار المبرر. الكابوس العربي إن الدراسة التي تمت الإشارة إليها بمناسبة الحالة اللبنانية، توضِّـح أن الرغبة في المغادرة ليست عبثية، فهي نابعة من مناخ يسوده اللاأمن الإنساني، الذي يشمل اللاأمن الإقتصادي واللاأمن الصحي وغيره. فالمناخ العام السائد لا يوحي بالثقة ولا يشجع المواطنين على البقاء في بلادهم وبناء مستقبلهم، وحالة اللاأمن وعدم اليقين تلك، تنطبق على كثير من الدول العربية وتسبب الرّغبة في المغادرة، حتى في بعض دول الخليج العربية، التي يتّـخذ "الخروج" فيها أشكالا مختلفة، بعضها شديد الإيذاء للذات وللدول وللآخرين. إن ما لا يتم إدراكه كثيرا في المنطقة العربية، وأثبتته خبرات ميدانية مختلفة، هو أن القضية بالنسبة لقطاع كبير من الشباب العربي لم تعد مجرّد الحصول على شهادة علمية، وإنما نوعية أفضل من التعليم، كما لم تعد مجرّد الحصول على فرصة عمل، لكن على عمل مناسب في مجال التخصص، وذلك في ظل أوضاع يصعُـب فيها أصلا استكمال التعليم أو الحصول على أية وظيفة. إن هناك فجوة تخلق توترا دائما، حتى بالنسبة لكثير ممَّـن أكملوا تعليمهم أو لديهم عمل، فالجيل الجديد في المنطقة – مثل غيره في مناطق العالم الأخرى – لم يعد يفكر في مجرد الحياة، وإنما في "نمط تلك الحياة"، وفي ظل الضغوط المحيطة بذلك، اهتزّت بشدّة كل الأفكار الخالدة بشأن الانتماء والهوية، اللتين بدا أحيانا وكأنهما أصبحتا تخضعان لمنطق السوق. هنا تأتى دلالة أحد أشكال المغادرة أو "عدم العودة" المتعلقة بهجرة العقول، فالمسألة لا تتعلق في كل جوانبها بالهروب من الفقر والبؤس، وإنما تحقيق الذات، وتَـبعا لتقارير منظمة العمل العربية، فإن أكثر من 450 ألف من حملة الشهادات العليا العرب استقرّوا في العقد الماضي في الدول الغربية، قدّمت دولة مثل مصر وحدها ما بين 50 إلى 60% ممَّـن استقروا في الولايات المتحدة منهم. إن المسألة ببساطة هي أن المجتمعات تتغيَّـر، بينما لا تقدم لها نخبتها السياسية "حلما" مُـقنعا يمكِّـنها أن تتمسَّـك به أو تعود إليه، وعندما لا يجد القِـطاع الأكثر طموحا وقلقا في تلك المجتمعات سوى النفق الرمادي، سواء كان حقيقيا أو متخيّـلا، تبدأ "أفكار الخروج" في الظهور، ويعد التفكير في مغادرة الحدود أكثر تلك الأفكار شعبية وأقلها خطورة. د. محمد عبد السلام – القاهرة تونس تنقذ 35 مهاجرا افريقيا من الغرق قبالة سواحلها تونس (رويترز) - قال مصدر أمني يوم الاثنين 14 مايو 2007 إن وحدات خفر السواحل التونسية انقذت 35 مهاجرا افريقيا كانوا يبحرون خلسة في إتجاه جزيرة لمبدوزا الايطالية من الغرق قبالة سواحل مدينة صفاقس التونسية. وأضاف المصدر ان المركب الصغير ازدحم بمهاجرين من جنسيات من افريقيا جنوب الصحراء من بينهم امرأة وان الرحلة انطلقت من شواطئ ليبيا. واحبطت البحرية يوم الجمعة 11 مايو هذه الرحلة السرية التي عادة ما تتكرر في مثل هذا الوقت من العام حيث تستقر الأحوال الجوية. وذكر المصدر إن مركب المهاجرين تعطل بسبب عطب في محركه ليصارع المهاجرون الموت قبل ان تتدخل وحدات البحرية لإنقاذهم. وكثفت تونس من جهودها للحد من تدفق المهاجرين على أوروبا وفرضت عقوبات صارمة وغرامات مالية طائلة على كل من يضبط من مشاركين ومنظمين لهذه الرحلات. وتطالب أوروبا بلدان شمال افريقيا بتكثيف مراقبة سواحلها. (المصدر: وكالة رويترز بتاريخ 14 مايو 2007) ليبيا تعتقل وترحل مهاجرين كانوا في طريقهم إلى أوروبا طرابلس (رويترز) - قالت وكالة الجماهيرية (الليبية) للأنباء إن السلطات الليبية اعتقلت 1168 مهاجرا غير شرعي يحاولون الوصول إلى أوروبا من ليبيا في الشهر الماضي. وقالت الوكالة مساء الأربعاء 9 مايو، إن قوات الأمن الليبية رحلت 1962 شخصا يحاولون الهجرة ينتمون لجنسيات مختلفة أثناء نفس الفترة. وفي التسعينات، رحبت ليبيا بمهاجرين من دول إفريقية أخرى، وهي تسعى لاجتذاب عمالة رخيصة لمساعدتها في إصلاح اقتصادها الذي كان يعاني من عقوبات اقتصادية. لكن في السنوات الأخيرة، غيرت سياستها تحت ضغوط من حكومات أوروبية أصابها الانزعاج من الدور المتنامي لليبيا، التي استخدمت كنقطة انطلاق لأفارقة يبحثون عن وظيفة وحياة أفضل في أوروبا. وقالت الوكالة إن عمليات الاعتقال والترحيل جرت في إطار جهود مستمرة لمكافحة هذه الظاهرة. (المصدر: وكالة رويترز بتاريخ 10 مايو 2007)