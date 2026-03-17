مئات القتلى والجرحى في ضربة باكستانية على مركز علاجي في العاصمة الأفغانية

أسفرت غارة جوية باكستانية ليل الاثنين على مركز لمعالجة إدمان المخدّرات في العاصمة الأفغانية كابول عن 400 قتيل و200 جريح على الأقلّ، بحسب السلطات المحلية، في هجوم هو الأكثر عنفا في النزاع الدائر بين البلدين الجارين منذ أشهر.

وتسبّبت الغارة في دمار شامل لوحدات المركز حيث كان يعالج مدمنو الميثنفيتامين والماريجوانا وغيرهما من المواد المخدّرة.

وتعذّر التحقّق من هذه الحصيلة من مصدر مستقلّ في الحال، لكنّ مراسلي وكالة فرانس برس شاهدوا ليلا 30 جثّة على الأقلّ. وأشارت مصادر طبية إلى خسائر كبيرة جدّا.

وشهدوا أيضا انتشال 45 جثّة الثلاثاء، فيما كان المسعفون يبحثون في الأنقاض عن ضحايا وناجين.

وقال الناطق باسم وزارة الصحة الأفغانية شرافت زمان في مؤتمر صحافي الثلاثاء من الموقع المستهدف إن “الحصيلة ليست نهائية إذ تتواصل عمليات البحث، لكن لدينا حوالى 400 شهيد وأكثر من 200 جريح”، مندّدا بضربة “مخالفة لاتفاقية جنيف وكلّ القوانين الدولية”.

وخلال الإحاطة الإعلامية، أعلن الناطق باسم وزارة الداخلية عبد المتين قاني عن سقوط “408 قتلى و265 جريحا”.

وأفادت منظمة “إيمرجنسي” الإيطالية غير الحكومية الإثنين بعيد الغارة عن نقل ثلاث جثث إلى المستشفى الذي تديره في كابول ومعالجة 27 مصابا، متوقّعة أن تكون حصيلة الضحايا كبيرة جدا.

ومن جنيف، دعا الناطق باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ثمين الخيطان إلى التحقيق في الواقعة “بسرعة واستقلالية وشفافية”، مشدّدا على ضرورة “محاسبة المسؤولين عنها تماشيا مع المعايير الدولية”.

غير أن باكستان نفت أن تكون قد تعمّدت استهداف هذا المركز العلاجي.

واعتبر وزير الإعلام الباكستاني عطا الله تارار أن اتهامات كابول “لا أساس لها”.

وكتب تارار في منشور على اكس أن باكستان نفّذت ست ضربات “دقيقة ومتعمّدة واحترافية” مساء الإثنين في كابول وولاية ننكرهار الحدودية الشرقية في سياق “الحرب المتواصلة على الإرهاب”.

وقال “لم يُستهدف أيّ مستشفى أو أيّ مركز لإعادة تأهيل مدمني المخدّرات أو أيّ منشأة مدنية. وكانت الأهداف بنى تحتية عسكرية وإرهابية، بما فيها مواقع تخزين ذخائر ومعدّات تقنية وغيرها من المنشآت المرتبطة بأنشطة عدائية ضدّ باكستان”.

وكانت وزارة الإعلام قد أفادت في وقت سابق بأن “عمليات باكستان دقيقة وتنفّذ بعناية لضمان عدم حدوث أضرار جانبية”.

تخوض باكستان وأفغانستان نزاعا منذ أشهر، سببه اتهام إسلام آباد جارتها بإيواء مقاتلين من حركة طالبان باكستان التي أعلنت مسؤوليتها عن هجمات دامية على الأراضي الباكستانية، وهو ما تنفيه السلطات الأفغانية.

وبعد تصعيد في تشرين الأول/أكتوبر أسفر عن مقتل العشرات، هدأت حدة الاشتباكات لكنها لم تتوقف تماما. وتجددت بقوة في 26 شباط/فبراير عقب غارات جوية باكستانية، وأعلنت إسلام آباد “حربا مفتوحة” في 27 شباط/فبراير.

وتنفي باكستان اتهامات أفغانستان لها باستهداف مدنيين في الهجوم الأخير، مؤكّدة أنها شنّت ضربات دقيقة على “منشآت عسكرية وبنى تحتية داعمة للإرهاب”.

– بحث عن الناجين وسط الدمار –

وشاهد مراسلو وكالة فرانس برس أطبّاء يعالجون عشرات الجرحى في أجواء من الفوضى، وسط كراس وبطّانيات وأسرّة وأشلاء بشرية متناثرة في الموقع المتفحّم.

وتجمّعت حشود في الموقع الثلاثاء للحصول على أخبار عن الأقارب.

وحضر باريالاي أميري، وهو ميكانيكي في الثامنة والثلاثين، إلى المركز الذي نقل إليه شقيقه قبل حوالى 25 يوما.

وقال الشاب لوكالة فرانس برس “لا نحصل على المعلومات اللازمة. وحتّى الساعة، لا نعرف أين هو”.

وكشفت السلطات الصحية أن حوالى 3 آلاف شخص من مناطق مختلفة من البلد كانوا يعالجون في المركز وقت الغارة التي أثارت حالة من الذعر في كابول بعد موعد الإفطار.

وسعى السكان إلى الاحتماء فيما أطلقت مضادات الصواريخ اعتبارا من الساعة التاسعة مساء (16,30 بتوقيت غرينيتش).

وقال عميد ستانيكزاي وهو حارس أمني في المركز لوكالة فرانس برس “سمعت هدير طائرة في الأجواء”.

وأضاف “طوّقتنا وحدات عسكرية. وعندما بدأت الوحدات بإطلاق النار على الطائرة، ألقت الأخيرة قنابل واندلع حريق”، مشيرا إلى أن كلّ القتلى والمصابين هم من المدنيين.

واستُدعي أطباء للمؤازرة في عدّة مستشفيات في العاصمة.

ودعت السلطات الأفغانية العائلات إلى دفن أقاربها في مقبرة جماعية للتذكير “بأنهم قتلوا في رمضان”.

– “لا مخرج” –

أعرب مقرّر الأمم المتحدة الخاص لوضع حقوق الإنسان في أفغانستان ريتشارد بينيت عن “صدمة” إزاء التقارير عن الضربات الجوية والضحايا المدنيين.

وكتب في منشور على اكس “أحثّ الأطراف على خفض التصعيد وممارسة أقصى درجات ضبط النفس واحترام القانون الدولي، بما في ذلك المدنيون والأعيان المدنية من قبيل المستشفيات”.

والإثنين قبل الغارة، أكّدت بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان مقتل ما لا يقل عن 76 مدنيا في البلاد منذ تصاعد حدة الاشتباكات مع باكستان في 26 شباط/فبراير. وهي دعت الثلاثاء إلى “وقف فوري لإطلاق النار”.

ودعا الاتحاد الأوروبي على لسان الناطق باسمه أنور العنوني باكستان وأفغانستان إلى “ضبط النفس إلى أقصى الدرجات واتّخاذ كلّ التدابير اللازمة للحدّ من الأضرار على المدنيين”، مع التنديد بـ”موجة جديدة دامية من نزاع لا بدّ من أن ينتهي في أقرب الآجال”.

ووصفت الهند، الخصم اللدود لباكستان، الغارة “بالعمل العنيف الجبان” الذي يقوّض السلم والاستقرار في المنطقة.

وكشفت الصين الإثنين أن مبعوثها الخاص أمضى أسبوعا وهو يتوسّط بين الطرفين ودعت إلى وقف فوري لإطلاق النار. ودعت بكين الأطراف إلى “ضبط النفس” الثلاثاء.

غير أن الخبير في شؤون جنوب آسيا مايكل كوغلمان من المعهد الأطلسي للشؤون الدولية، وهو مركز بحثي، استبعد في تصريحات لوكالة فرانس برس نهاية قريبة للأعمال القتالية.

ولفت إلى أن “دول الخليج العربية التي توسّطت في جولات سابقة بين أفغانستان وباكستان غارقة الآن في الحرب، في حين أن فرص النجاح محدودة لوسطاء آخرين، مثل الصين”.

وصرّح أن “باكستان تبدو عازمة على مواصلة ضرب أهداف في أفغانستان وتصرّ حركة طالبان على الردّ بعمليات في مواقع حدودية وتكتيكات غير متكافئة على الأرجح، كإطلاق مسيّرات أو دعم هجمات مسلّحة في العمق الباكستاني”.

وقال الباحث “لا مخرج في الأفق”.

