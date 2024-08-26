مئات المهاجرين يسبحون من المغرب إلى جيب سبتة الإسباني

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مدريد (رويترز) – قالت الشرطة المحلية في جيب سبتة الإسباني إن مئات المهاجرين استغلوا كثافة الضباب وسبحوا من المغرب إلى الجيب يوم الأحد وفي وقت مبكر من صباح يوم الاثنين.

ويقع جيبا سبتة ومليلية الإسبانيان على ساحل المغرب على البحر المتوسط، ويشتركان في الحدود البرية الوحيدة بين الاتحاد الأوروبي وأفريقيا. ويشهد الجيبان بشكل متقطع محاولات من المهاجرين للعبور إلى أوروبا.

وقال متحدث باسم شرطة الحرس المدني الإسباني لرويترز إنه تم اعتراض العديد من المهاجرين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بالقرب من شاطئ تراجال أو عليه بجوار الحدود بين سبتة والمغرب.

وأردف قائلا “كانت هناك ضغوط وعالجناها مع المغرب”، لكنه أحجم عن تحديد عدد الأشخاص الذين حاولوا العبور أو أعيدوا إلى المغرب.

وأضاف أن الضباب انقشع بحلول صباح يوم الاثنين.

وقالت كريستينا بيريز ممثلة الحكومة الإسبانية في سبتة إن الشرطة اعترضت طريق نحو 700 مهاجر في المتوسط خلال محاولة دخول سبتة وذلك كل يوم منذ الخميس، وحاول ما يصل إلى 1500 شخص الدخول يوم الأحد.

وذكرت أن المواطنين المغاربة، الذين اعتقلوا أثناء العبور، أعيدوا فورا إلى بلدهم ما عدا القصر أو طالبي اللجوء.

ويتم نقل الأشخاص من جنسيات أخرى إلى مراكز خاصة للإيواء ثم يتم إخراجهم بعد بضعة أيام.

وقال متحدث باسم مكتب بيريز إن عددا آخر غير محدد تمكن من التسلل بشكل غير قانوني إلى الجيب دون أن تلقي الشرطة القبض عليهم.

ولقي 23 شخصا على الأقل حتفهم قبل عامين في تدافع عندما حاول نحو ألفي مهاجر شق طريقهم إلى مليلية باقتحام السياج الحدودي.