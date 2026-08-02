مادورو يشيد بـ”مسار الحوار” في فنزويلا من سجنه في نيويورك (تلغرام)

afp_tickers

المشاركة

3دقائق

أشاد الرئيس الفنزويلي المخلوع نيكولاس مادورو الأحد من سجنه في نيويورك بـ”كلّ مسار حوار”، فيما تستعدّ الحكومة والمعارضة في فنزويلا لإطلاق حوار سياسي برعاية واشنطن يأمل كثيرون أن يفضي إلى انتقال سياسي وانتخابات.

وكتب مادورو في رسالة على حسابه الرسمي في تلغرام إن “التحدّث عن نهضة وطنية كهدف مشترك هو التحدّث عن احترام متبادل… نشيد بكلّ مسار حوار من شأنه أن يساهم في تعزيز السلم والتعايش بين الفنزويليين”.

ويبدأ هذا الحوار بعد سبعة أشهر من اعتقال الجيش الأميركي الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ونقله إلى الولايات المتحدة بانتظار محاكمته.

ومنذ ذلك الحين، تولت نائبته السابقة ديلسي رودريغيز زمام السلطة، في ظل نفوذ قوي للرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي شجع هذا الحوار.

ويأمل مراقبون كثر في أن يفضي المسار إلى انتقال سياسي، ولا سيما إلى تحديد جدول زمني للانتخابات.

ولم تُدع زعيمة المعارضة والحائزة جائزة نوبل للسلام ماريا كورينا ماتشادو إلى المشاركة في الحوار، في وقت أعرب ترامب مرارا عن رضاه عن أداء رودريغيز.

وفي نهاية الأسبوع الماضي، نأت ماتشادو بنفسها عن الحوار وأعلنت من بنما، حيث تقيم حاليا، أنها لن تشارك فيه، مؤكدة في الوقت نفسه أنها لن تعارض المسار.

وتنطلق محاكمة مادورو رسميا في الولايات المتحدة في الأول من حزيران/يونيو 2027 على خلفية اتهامه بالاتجار بالمخدرات.

ويُحاكم مادورو في الولايات المتحدة بأربع تهم، من بينها الإرهاب المرتبط بالمخدرات، بينما تواجه زوجته سيليا فلوريس (69 عاما) ثلاث تهم. غير أنّهما ينفيان التهم الموجهة إليهما.

وقبل أشهر، وافقت الإدارة الأميركية على أن تدفع فنزويلا أتعاب محامي مادورو وزوجته، بعدما كانت إدارة الرئيس دونالد ترامب تمنع كراكاس من دفع الرسوم القانونية بسبب العقوبات المفروضة على فنزويلا.

وفي أول مثول له أمام المحكمة في نيويورك، بعد وقت قصير من القبض عليه، قدم نيكولاس مادورو نفسه على أنه “أسير حرب”.

وإضافة إلى التهم الموجهة إليه، رفعت عائلات خمسة شبان قُتلوا في فنزويلا دعوى مدنية ضد مادورو في أوائل تموز/يوليو، متهمة إياه بإصدار أوامر بإعدامهم كجزء من نمط أوسع من عنف الدولة.

ومنذ إطاحة مادورو، تولّت ديلسي رودريغيز الرئاسة بالوكالة في فنزويلا، وأعادت فتح البلاد أمام الاستثمارات الخاصة والمصالح الأجنبية في ظل رقابة مشددة من إدارة ترامب.

بجف/م ن/س ح