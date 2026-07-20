ماديار يقترح توَلّي بطلة الشطرنج السابقة جوديت بولغار رئاسة المجر

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أعلن رئيس الوزراء المجري بيتر ماديار الاثنين أنه يعتزم اقتراح توَلّي بطلة الشطرنج السابقة جوديت بولغار رئاسة الجمهورية.

وكتب ماديار على فيسبوك “بلدنا بحاجة إلى الوحدة والسلام وإلى رئيس يمكن لجميع الهنغاريين أن يفخروا به”.

وأوضح أنه سيلتقي بولغار الاثنين لسؤالها عمّا إذا كانت مستعدة لتولّي هذا المنصب حتى إقرار دستور جديد.

وتحظى جوديت بولغار البالغة 49 عاما بشهرة كبيرة في المجر، وهي غير محسوبة على أي حزب، ما يجعلها مقبولة من الأطراف كافة.

وكانت بولغار طوال أكثر من ربع قرن مصنفة أولى عالميا في الشطرنج لدى السيدات، ولا تزال المرأة الوحيدة التي دخلت قائمة أفضل عشرة لاعبين في العالم على الإطلاق.

وحققت بولغار انتصارات كبيرة على عدد من أبطال العالم الرجال، من بينهم الروسي غاري كاسباروف عام 2002.

ومنذ اعتزالها عام 2014 المشاركة في الدورات، زاولت تعليم الشطرنج والترويج له بين الشباب، ما جعلها شخصية توافقية في المجتمع المجري.

ويأتي اقتراح ماديار بعد إعلان الرئيس المجري تاماس سوليوك، حليف رئيس الوزراء القومي السابق فيكتور أوربان، أنه سيوقّع على تعديل دستوري أُقِرّه البرلمان الأسبوع المنصرم، من شأنه أن ينهي فترة ولايته.

وأدرج ماديار هذا التعديل الدستوري ضمن مشروعه لتفكيك التركيبة التي أرساها سلفه أوربان في السلطة لإحكام قبضته مختلف على المؤسسات.

ولم يكن سوليوك الذي كان رئيسا للمحكمة الدستورية، معروفا كثيرا من العامة قبل أن ينتخبه البرلمان في 2024 رئيسا لولاية من خمس سنوات.

مغ-ب غ/ب ح/كام