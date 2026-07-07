مارين لوبن تعلن استمرارها في الترشح لانتخابات 2027 الرئاسية الفرنسية

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أعلنت زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا مارين لوبن الثلاثاء استمرارها في الترشح لانتخابات 2027 الرئاسية بعدما خفضت محكمة استئناف مدة عدم أهليتها للترشح على خلفية قضية اختلاس أموال عامة، في قرار قالت إنها ستطعن فيه أمام أعلى محاكم البلاد.

وقالت رئيسة “التجمع الوطني” لقناة “تي إف1” التلفزيونية “الليلة، أنا مرشحة للانتخابات الرئاسية”، لتحسم بذلك مسألة خوضها السباق الرئاسي للمرة الرابعة في انتخابات تُعد أفضل فرصة لحزبها للفوز بالرئاسة.

وأضافت “نظرا إلى أنني أملك الحق في الطعن بالنقض (…) ولأن الطعن بالنقض يوقف مفاعيل قرار (محكمة الاستئناف)، سأخوض الحملة الانتخابية دون سوار إلكتروني”.

وأعربت لوبن عن ثقتها في أنها ستكسب القضية قائلة “يداي نظيفتان و(…) سأتقدم بطعن بالنقض لإثبات ذلك”.

وخفضت محكمة الاستئناف الثلاثاء الحُكم الصادر بحق لوبن في 31 آذار/مارس 2025 إلى 45 شهرا من عدم الأهليّة للترشح من بينها 15 شهرا نافذة، بعدما كان الحُكم السابق بعدم الأهلية مدته خمس سنوات.

لكن عقوبة الحبس لمدة عام، والتي ستكون فيها عمليا تحت المراقبة بواسطة سوار إلكتروني، تضعها أمام تحديات.

وكانت صرّحت الأربعاء بأن إلزامها بوضع سوار إلكتروني سيمنعها عمليا من خوض حملتها الانتخابية، وقالت “عندما يكون المرء مرشحا للانتخابات الرئاسية، ينبغي أن يكون حرا تماما، وهذا غير ممكن مع السوار الإلكتروني”.

وتبلغ لوبن 57 عاما، ويواصل حزبها تحقيق تقّدم في الانتخابات منذ سنوات، حتى صار في العام 2024 أكبر كتلة في الجمعية الوطنية الفرنسية.

– “حرية اختيار” –

جاء هذا الحكم تخفيفا لحكم المحكمة الابتدائية التي دانت لوبن في 31 آذار/مارس بإقامة “منظومة” بين عامي 2004 و2016 لاختلاس أموال خصصها البرلمان الأوروبي لأعضائه، لدفع رواتب مساعديهم عن مهامهم في بروكسل وستراسبورغ.

وقضت حينها بحبسها أربع سنوات، اثنتان منها رهن الإقامة الجبرية مع سوار إلكتروني، وبمنعها من تولي أي منصب عام لخمس سنوات، وهو ما كان سيحول دون خوضها الاستحقاق الرئاسي الذي سبق أن خسرته ثلاث مرات.

ورغم أن المحكمة وصفت الأفعال المنسوبة إلى مارين لوبن بأنها خطيرة، قالت القاضية عند تلاوة الحُكم إن عقوبة عدم الأهلية للترشح روعيت فيها مبادئ حرية الترشح وحرية اختيار الناخبين، باعتبارهما شرطين أساسيين للتعبير الديموقراطي.

وقالت لوبن السبت في تجمع انتخابي في معقلها في شمال فرنسا “لن نفقد عزيمتنا أبدا، سنواصل النضال دائما، وسنمضي حتى تحقيق النصر”.

وتمنح استطلاعات الرأي كلا من لوبن وجوردان بارديلا، رئيس “التجمّع الوطني”، موقع المرشح الأوفر حظا في الانتخابات الرئاسية المقررة في 18 نيسان/ابريل و2 أيار/مايو 2027.

بور-تتل/خلص-الح/ود