ماريو نوفل… من مستثمر بالعملات المشفرة إلى “مواطن صحافي” مروج للمحافظين

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من مستثمر في العملات الرقمية إلى محاور لشخصيات عالمية من الأوساط المحافظة… استقبل ماريو نوفل حديثا أشخاصا مقربين من دونالد ترامب وكذلك رئيس بيلاروسيا الديكتاتوري ألكسندر لوكاشينكو في البودكاست الخاص به، لكن هذا الشاب اللبناني الأسترالي البالغ 30 سنة يواجه في المقابل اتهامات بالاختلاس.

ويراكم الشاب الثلاثيني الذي يضم حسابه على منصة إكس أكثر من مليوني متابع، المهمات المختلفة في حياته. لكن من الصعب تقييم حجم تأثيره، إذ رفض خبراء عدة اتصلت بهم وكالة فرانس برس التعليق بشأنه.

فمن راقص في مسابقات الباتشاتا الدومينيكية إلى مستشار للاستثمارات في العملات المشفرة ومستثمر في الكثير من الشركات الناشئة، بنى نوفل سمعته إلى حد كبير على الشبكة الاجتماعية.

وقد اكتسب شهرته لأول مرة عندما تحدث حول العملات المشفرة خلال بث حي عبر خاصية “المساحات” (Spaces) على منصة إكس، بعد انهيار منصة التداول “اف تي اكس” FTX.

ولا يزال ملفه الشخصي يحمل علامة “Web3 Leader” على موقع البودكاست الخاص به “راوند تايبل” (Roundtable)، في إشارة إلى العملات المشفرة وتقنية “بلوكتشاين” blockchain. ويواصل نوفل نشر المعلومات المتعلقة بالعملات المشفرة على حسابه عبر إكس.

– “صحافة مواطنية” –

لكنّ شهرته تعتمد بشكل أكبر على المقابلات التي بات يجريها في إطار بودكاست “Roundtable” (“الطاولة المستديرة”)، إذ يجذب في المتوسط نحو 200 ألف مستمع مباشر مرات عدة في الأسبوع، وفق موقع التحليلات spacesdashboard.com.

وقد دفعت هذه النتيجة بنوفل إلى الادعاء بأنه يقدم “أهم برنامج على منصة إكس” (من دون إحصائيات تؤكد ذلك خلال الأيام الثلاثين الماضية)، مع جمهور منجذب بشكل خاص إلى وجود رجال أعمال وشخصيات مقربة من دونالد ترامب، مثل إيلون ماسك، وزير الصحة روبرت كينيدي جونيور، المعروف بمواقفه المناهضة للقاحات، أو أندرو تيت، المؤثر الذكوري الذي يجاهر بكراهيته للنساء والمتهم بالاتجار بالبشر والاغتصاب في رومانيا وفلوريدا.

ويوصف “راوند تايبل” عبر موقعه الإلكتروني بأنه برنامج من نوع “صحافة المواطنية”، “يعيد قوة المعلومات إلى الناس” ويعد “بالحقيقة وتقديم وجهات النظر المتنوعة”. لكن أغلب المقابلات توفر مساحة للضيوف ليعبّروا عن آرائهم من دون أي مقارعة بالحجج المضادة.

في مقابلة نُشرت في أوائل آذار/مارس ووُصفت بأنها “مناقشة بلا فلاتر وبلا تعديلات ولا قيود” مع “أقدم زعيم لا يزال في الحكم في أوروبا منذ أكثر من 30 عاما”، تحدث ماريو نوفل مطولا مع الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، المقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وفي رد على ادعاءات الديكتاتور بأن كييف والدول الغربية مسؤولة عن الصراع في أوكرانيا منذ عام 2014 وعن الغزو الروسي في عام 2022، قال المذيع إنه يريد “سد الفجوة بين الشرق والغرب”.

وفي مواجهته مع أندرو تيت الذي أجرى معه مقابلة في تشرين الثاني/نوفمبر، لم يطرح نوفل أيضا أي أسئلة في شأن مزاعم ضيفه حول الفساد في النظام القضائي الروماني.

– اتهامات بالاختلاس –

وكان نوفل، المقيم في دبي، أيضا هدفا لاتهامات بالاختلاس، وصدر في حقه حكم إدانة.

في عام 2015، فرضت لجنة المنافسة والمستهلك الأسترالية غرامة قدرها 10800 دولار أسترالي (حوالي 6800 دولار أميركي) على شركة الخلاطات “فروذي” Froothie التي يملكها بتهمة الترويج “الكاذب أو المضلل” لمنتجاتها.

كما اتهم صانع المحتوى على يوتيوب كريستوفر زاكرزيوسكي، المعروف أيضا باسم Upper Echelon (“أبر إيكيلون”)، شركة أخرى تابعة لنوفل هي IBC، باعتماد سياسة “pump and dump” (تقنية تقوم على شراء أسهم مالية والترويج لها عبر ادعاءات كاذبة لرفع قيمتها) في تداول العملات المشفرة.

وبحسب زاكرزيوسكي، رد المؤثر برفع دعوى قضائية مطالبا بتعويض قدره 11 مليون دولار. وفي شباط/فبراير 2024، أعلن اليوتيوبر انتهاء المحاكمة، من دون الكشف عن النتيجة التي قال إنه “سعيد بها”.

وأخيرا، كشفت قناة “إن بي سي نيوز” الأميركية في عام 2023 أن عددا من شركاء الأعمال أو المستثمرين السابقين اتهموا نوفل بديون لهم تتجاوز 10 آلاف دولار أميركي. ونفى الرجل الاتهامات خلال مقابلة، واعترف فقط بأنه ارتكب أخطاء ووعد بسداد المبالغ المستحقة.

ولم يرد ماريو نوفل على اتصالات وكالة فرانس برس.

تجب/جك/رك