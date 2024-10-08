ماسك يؤكّد تأييده “المطلق” لترامب قبل شهر من الانتخابات الرئاسية الأميركية

afp_tickers

2دقائق

يكثّف الملياردير إيلون ماسك جهوده لدعم عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، وأعلن أنه يؤيد المرشح الجمهوري “بشكل مطلق” خلال مقابلة مع المذيع المحافظ تاكر كارلسون.

وكان ماسك، مالك منصة “إكس” وشركتَي “تسلا” و”سبايس إكس” حاضرا السبت في تجمّع انتخابي للرئيس السابق، وقد أكّد أن دونالد ترامب يجب أن يفوز في الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر “للحفاظ على الدستور والديموقراطية”.

وفي مقابلته التي استمرت ساعتين مع تاكر كارلسون وبثّت الاثنين، كرّر ماسك تصريحه. وقال للمذيع السابق في قناة “فوكس نيوز”، “رأيي هو أنه إذا لم يفز ترامب بهذه الانتخابات، ستكون هذه انتخاباتنا الأخيرة”.

واتّهم إيلون ماسك المعسكر الديموقراطي بنقل مهاجرين “غير نظاميين” إلى عدد من الولايات الرئيسية حتى يحصلوا في النهاية على الجنسية الأميركية ويصوتوا للديموقراطيين.

وأكّد “اليوم، يصل الفرق في الأصوات في الولايات المتأرجحة في بعض الأحيان إلى 10 آلاف أو 20 ألف صوت. فإذا، ماذا سيحدث إذا وضعت مئات الآلاف من الأشخاص في كل ولاية رئيسية؟”.

وأضاف “وبالتالي، فإن توقعاتي هي أنه إذا كانت هناك أربع سنوات أخرى من إدارة الديموقراطيين، سيحصل عدد كبير من المهاجرين الذين يعيشون في الولايات المتحدة بصورة غير قانونية على الجنسية… لن تكون هناك أي ولايات متأرجحة في الانتخابات المقبلة، وستكون هذه دولة الحزب الواحد”.

وخلال المقابلة مع كارلسون، قال ماسك إنه يقدّم دعمه الكامل لترامب. وعندما سأله كارلسون ممازحا “إذا خسر (ترامب)، سيكون من الصعب عليك التظاهر بأنك لم تدعمه مطلقا”، أجاب “أنا أؤيده بشكل مطلق يا عزيزي!”.

هغ/الح/غ ر