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ماسك يصف برنامجا تطلقه شركته الاثنين بأنه “أذكى ذكاء اصطناعي”

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أعلن مالك منصة “إكس” وشركتي “تيسلا” و”سبايس إكس” الملياردير إيلون ماسك الأحد أن النسخة الأحدث من برنامج الذكاء الاصطناعي “غروك 3” Grok 3 الذي صممته شركته المتخصصة في هذا المجال “إكس إيه آي” xAI  ستُعلَن مساء الاثنين. 

وأفاد ماسك عبر “إكس” بأن “+غروك 3+ سيُطرَح من خلال عرض حي ليلة الاثنين في الثامنة من مساء الاثنين” بتوقيت المحيط الهادئ، أي في الساعة 04,00 من الثلاثاء بتوقيت غرينتش”، واصفا إياه بأنه “أذكى ذكاء اصطناعي على وجه الأرض”.

وكان ماسك أشار خلال مؤتمر صناعي عقد في دبي قبل أيام إلى أن “تحسين برنامج +غروك 3+ في المراحل النهائية”، مضيفا أن البرنامج “سيُعرَض على الأرجح في غضون أسبوع أو أسبوعين”.

وأضاف “نعتقد أنه سيكون أفضل من أي شيء آخر. قد تكون المرة الأخيرة التي تكون فيها أداة ذكاء اصطناعي أفضل من +غروك+”.

وقبل بضعة أشهر، أطلق ماسك مجانا على “إكس” نظام الذكاء الاصطناعي “غروك 3” الذي يستطيع إنشاء نص وكل أنواع الصور من استعلام بسيط باللغة اليومية.

وأُطلقت شركة “اكي ايه آي” في تموز/يوليو 2023، ونفذت في كانون الأول/ديسمبر الفائت حملة اكتتاب جديدة لجمع ستة مليارات دولار بهدف “تسريع تطويرها”.

الم/ب ح/الح

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية