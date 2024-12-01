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ماسك يطلب من القضاء الأميركي منع تحويل “اوبن ايه آي” إلى شركة هادفة للربح

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طلب إيلون ماسك مجددا من القضاء الأميركي منع “أوبن ايه آي” مبتكرة برنامج “تشات جي بي تي”، من التحول بشكل كامل إلى شركة هادفة للربح، وفق معلومات نشرها السبت الموقع الإلكتروني لقناة “سي ان بي سي” الأميركية.

وأشارت المعلومات إلى أنّ “المحامين الذين يمثلون ماسك وشركته “اكس ايه آي” الناشئة المتخصصة بالذكاء الاصطناعي وعضو مجلس إدارة “اوبن ايه آي” السابق شيفون زيليس، رفعوا أمرا قضائيا أوليا ضد أوبن ايه آي الجمعة”.

وأضافت “إنّ الأمر القضائي سيمنع اوبن ايه آي أيضا من مطالبة مستثمريها بالتوقف عن تمويل الشركات المنافسة لها مثل اكس ايه آي”.

وتشكل هذه الخطوة القانونية فصلا جديدا في النزاع القضائي بين إيلون ماسك والرئيس التنفيذي لشركة “اوبن ايه آي” سام ألتمان.

وكان رئيس شركتي “سبايس اكس” و”تسلا” شارك في إطلاق “اوبن ايه آي” عام 2015 على أساس أنها غير ربحية. لكنّه يقول إنّ سام ألتمان “تلاعب به وخدعه”، وقرر في النهاية التحالف مع شركة “مايكروسوفت”.

وسبق لماسك أن أقام في آذار/مارس الفائت دعوى أولى على “اوبن ايه آي” ومؤسسيها سام ألتمان وغريغ بروكمان اللذين يتهمهما بالاحتيال والتآمر والإعلانات المضللة.

ثم سحب الدعوى قبل أن يعيد رفعها موسعا اياها “لتشمل ادعاءات بأن مايكروسوفت واوبن ايه آي انتهكتا قوانين مكافحة الاحتكار عندما طلبت الشركة المبتكرة لتشات جي بي تي، من المستثمرين الموافقة على عدم الاستثمار في الشركات المنافسة، بينها شركة اكس ايه آي التي يملكها ماسك”، بحسب “سي ان بي سي”.

وفي نهاية 2022، أحدثت “اوبن ايه آي” ضجة كبيرة مع إطلاق برنامجها “تشات جي بي تي” الذي يتيح إنشاء نصوص بناء على طلب بسيط بلغة يومية، قبل إطلاق أدوات إنشاء صور ومقاطع فيديو بناء أيضا على طلبات مكتوبة.

ومنذ انسحب من “اوبن ايه آي”، كان إيلون ماسك من أبرز الناقدين الذين حذّروا من المخاطر التي يمثلها الذكاء الاصطناعي على مستقبل البشرية.

وأطلق ماسك شركته “اكس ايه آي” المتخصصة بالذكاء الاصطناعي عام 2023.

جول/رك/الح

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية