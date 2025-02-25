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ماسك يمنح الموظفين الفدراليين “فرصة أخرى” لشرح إنجازاتهم في العمل

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منح إيلون ماسك موظفي الحكومة الفدرالية الأميركية “فرصة أخرى” للرد على رسالة إلكترونية تطلب منهم شرح إنجازاتهم في العمل تحت طائلة فقدان وظائفهم في حال تخلفهم عن ذلك، مع انقضاء المهلة النهائية الثلاثاء.

ويمثل هذا الطلب أحدث تحد من ماسك للموظفين الحكوميين، فيما تعمل وزارة كفاءة الحكومة “دوج” التي يديرها على تقليص أعدادهم إضافة إلى خفض الإنفاق الفدرالي.

والسبت، تلقى أكثر من مليوني موظف فدرالي رسالة إلكترونية من مكتب إدارة الموظفين الأميركي “أو بي أم” الذي يمثل قسم الموارد البشرية في الحكومة، تمنحهم حتى الساعة 11,59 من مساء الاثنين لتدوين “5 نقاط حول ما أنجزته الأسبوع الماضي”.

وحذّر ماسك في منشور بأن “جميع العاملين الفدراليين” سيتلقون هذا البريد الإلكتروني، وعدم إرسال رد “يُعد استقالة”.

لكنه مساء الاثنين قال على إكس “وفقا لتقدير الرئيس، سيتم منحهم فرصة أخرى” مضيفا أن “عدم الرد مرة ثانية سيؤدي إلى إنهاء الخدمة” من دون أن يحدد مهلة نهائية جديدة.

وحصل إرباك في صفوف الموظفين إذ أن الكثير من الوكالات الفدرالية، وبعضها يتولى رئاستها موالون بارزون لترامب، طلبت من الموظفين تجاهل الرسالة، موقتا على الأقل.

متحدثا عن الطلب الأول الذي أرسله، قال ماسك إنه كان “تافها تماما… ومع ذلك فشل كثر حتى في هذا الاختبار التافه”.

من جهته، دافع الرئيس دونالد ترامب عن رسالة ماسك، واصفا إياها ب”العبقرية” لأنها ستكشف ما إذا كان “الناس يعملون”.

وقال ترامب لصحافيين “إذا لم يرد الناس، من المحتمل جدا ألا يكون هذا الشخص موجودا، أو أنه لا يعمل”.

بور-ارب-امج/الح/غ ر

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