ماكدونالدز تستأنف بيع شطائر برغر في فروعها الأميركية بعد تعليقه جراء إصابات ببكتيريا

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أعلنت سلسلة مطاعم ماكدونالدز الأحد أنها ستستأنف قريبا مبيعاتها من شطائر برغر إثر تعليقها في مناطق أميركية عدة إثر إصابات بالإشريكية القولونية، بعدما أظهرت فحوص مخبرية خلو المكوّنات المستخدمة في تحضيرها من البكتيريا.

وكان نحو 75 شخصا أصيبوا بالمرض بعد تناول الطعام في مطاعم تابعة لسلسلة الوجبات السريعة العملاقة.

وجرى إدخال ما لا يقل عن 22 منهم إلى المستشفى وتوفي أحدهم، بحسب بيانات نشرتها إدارة الغذاء والدواء الأميركية (اف دي ايه).

وأظهر تحقيق أجرته “اف دي ايه” صلة محتملة بين الإصابات بالإشريكية القولونية ونوع من البصل تستخدمه ماكدونالدز في تحضير منتجات لها وتتزود به من شركة “تايلور فارمز”.

وبناء على هذه المعلومات، علقت السلسلة العملاقة إلى أجل غير مسمى إمدادات البصل من هذا المورّد.

وقالت الشركة إنها علمت خلال عطلة نهاية الأسبوع بنتائج سلبية للاختبارات التي أجرتها وزارة الزراعة في ولاية كولورادو التي تضم الكثير من المؤسسات المتضررة.

وأوضحت السلطات لماكدونالدز أنها لا تنوي إجراء اختبارات إضافية، بحسب بيان نشرته السلسلة الأحد.

وقالت ماكدونالدز “يبدو أن المشكلة تقتصر على مكون واحد ومنطقة جغرافية واحدة”، مؤكدة أنها “واثقة” من حقيقة أن “أي منتج مرتبط بهذه الإصابات قد تمت إزالته من سلسلة التوريد”.

وقد استُخدم البصل المعني في تحضير برغر يسمى “كوارتر باوندر”.

وكانت ماكدونالدز قررت تعليق تقديم هذا البرغر في حوالى 900 مطعم في كولورادو و11 ولاية أميركية أخرى.

وتخطط المجموعة لاستئناف بيع شطائر “كوارتر باوندر” في هذه المؤسسات “هذا الأسبوع”.

وقد رفع عدد من الضحايا المفترضين جراء هذا التلوث البكتيري دعاوى قضائية ضد ماكدونالدز.

يمكن أن تسبب بكتيريا الإشريكية القولونية اضطرابات في المعدة إضافة إلى الإسهال والقيء لأيام عدة.

يتعافى معظم الأشخاص من دون علاج خلال أسبوع أو أقل، لكن قد يصاب بعض المرضى بمضاعفات، بما يشمل الفشل الكلوي.

تو/جك/غ ر