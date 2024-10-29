ماكرون: “هجوم 7 أكتوبر همجي ولكن لا شيء يبرر عدد القتلى الكارثي في غزة”

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الرباط (رويترز) – وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الثلاثاء أمام البرلمان المغربي هجوم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في السابع من أكتوبر تشرين الأول من العام الماضي على إسرائيل بأنه “همجي”، واعتبر أن إسرائيل “لها الحق في الدفاع عن نفسها” لكنه قال إن ذلك “لا يبرر سقوط هذا العدد الكارثي من القتلى المدنيين في قطاع غزة”.

وقال ماكرون الذي كان يتحدث في خطاب أمام البرلمان المغربي “هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023، كان هجوما بربريا فظيعا ضد إسرائيل وشعبها، هذه الأخيرة لها الحق في الدفاع عن شعبها من الهجوم، وفرنسا فقدت 48 من أبنائها في هذه الحرب واثنين من مواطنيها لا يزالان أسيران في غزة، ولكن لا شيء يبرر هذا العدد الكبير الكارثي من القتلى في غزة، والمعاناة التي يعاني منها السكان المدنيون”.

وأضاف “لهذا يجب وقف إطلاق النار في غزة، وفرنسا لم تتوقف… عن الدعوة إلى وقف إطلاق النار وتحرير الأسرى وحماية المدنيين والسماح بالمساعدات الإنسانية للوصول إلى غزة”.

وتحدث عن لبنان وقال “في لبنان أيضا يجب وقف إطلاق النار ووقف العمليات العسكرية”.

وأضاف “الحلول الدبلوماسية ممكنة وضرورية وهي التي تدعمها فرنسا لتمكين الشعب الإسرائيلي والفلسطيني واللبناني من تحقيق طموحاتهم في السلام والأمن وعودة جميع المهجرين”.

كما قال إن “فرنسا تاريخيا كانت مع حل الدولتين”.

وبدأ الرئيس الفرنسي يوم الاثنين زيارة للمغرب تستمر حتى يوم الأربعاء.