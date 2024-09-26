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ماكرون: أعتقد أن تعليقات إسرائيل حول مقترح الهدنة في لبنان ليست نهائية

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أوتاوا (رويترز) – قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الخميس إنه يعتقد أن تعليقات المسؤولين الإسرائيليين حول وقف إطلاق النار المقترح في لبنان ليست نهائية، مضيفا أنه سيعمل على ضمان توقيع إسرائيل عليه.

ورفض وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس مقترحات من الولايات المتحدة وفرنسا تدعو إلى هدنة مدتها 21 يوما. وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه لم يرد على المقترحات.

وصرح ماكرون في مؤتمر صحفي في مونتريال خلال زيارة رسمية لكندا قائلا “أعتقد أن التعليقات الأولى الصادرة عن إسرائيل ليست نهائية. لذلك سنعمل جاهدين في الساعات القادمة من أجل إقناع إسرائيل بالالتزام وتنفيذ وقف إطلاق النار لمدة 21 يوما”.

وأضاف “مستعدون للدعوة إلى اجتماع جديد لمجلس الأمن من أجل طرح المسألة وزيادة الضغوط لتحقيق نتائج ملموسة على وجه التحديد”.

وتابع أن فرنسا تعارض أن يصبح لبنان غزة جديدة ودعا إسرائيل إلى وقف هجماتها وحزب الله إلى التوقف عن الرد.

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