ماكرون:  أكثر من 15 دولة تخطط لتسهيل استنئاف الملاحة بمضيق هرمز

باريس 8 أبريل نيسان (رويترز) – قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن نحو 15 دولة تخطط لتسهيل استئناف حركة الملاحة عبر مضيق هرمز وذلك بعد إعلان وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

وأضاف في مستهل اجتماع بشأن الدفاع مع مستشارين له وأعضاء حكومته “هناك نحو 15 دولة تحشد جهودها حاليا وتشارك في التخطيط، بقيادة فرنسا، لتمكين تنفيذ هذه المهمة الدفاعية البحتة بالتنسيق مع إيران لتسهيل استئناف حركة الملاحة”.

وأبدى ماكرون ترحيبه بوقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة، لكنه أضاف أن الوضع في لبنان لا يزال حرجا ودعا إلى أن يشمل الاتفاق لبنان.

وقال “نتمنى في هذا الإطار التأكد من أن وقف إطلاق النار يشمل لبنان”.

(إعداد أميرة زهران وسامح الخطيب للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد )

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

