ماكرون: إيران تطلق سراح مواطنين فرنسيين بعد احتجازهما لسنوات

باريس (رويترز) – قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الثلاثاء إن إيران أطلقت سراح مواطنين فرنسيين كانا مسجونين هناك منذ أكثر من ثلاث سنوات، في صفقة تبادل على ما يبدو مع طالبة إيرانية أُطلق سراحها بشروط في أكتوبر تشرين الأول.

وأضاف ماكرون على حسابه على تطبيق إكس “سيسيل كولر وشريكها جاك باري، اللذان كانا محتجزين منذ 2022، خرجا من سجن إيفين وفي طريقهما إلى السفارة الفرنسية بطهران”.

وأردف “أرحب بهذه الخطوة الأولى. الحوار مستمر للسماح بعودتهما إلى فرنسا بأسرع ما يمكن”.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو في وقت لاحق عبر تطبيق إكس إن كولر وباري أصبحا الآن “بأمان” في السفارة الفرنسية “قبل إطلاق سراحهما نهائيا”.

كانت كولر وباري من بين عشرات الأجانب ومزدوجي الجنسية الذين احتجزتهم إيران في السنوات القليلة الماضية، بتهم تتعلق غالبا بالتجسس. وقالت فرنسا إن التهم الموجهة إليهما لا أساس لها.

وأنهى إطلاق سراحهما مفاوضات على مدى سنوات بين البلدين بشأن المواطنين الفرنسيين المحتجزين في إيران، والذين وصل عددهم إلى سبعة في 2022.

واتهمت فرنسا إيران مرارا باحتجاز رعاياها تعسفيا في ظروف أشبه بالتعذيب. ونفت طهران هذه المزاعم.

وازدادت فرص إطلاق سراح كولر وباري بعدما اعتقلت فرنسا مهدية اسفندياري، الطالبة المقيمة في مدينة ليون، في وقت سابق من هذا العام بسبب منشورات معادية لإسرائيل على مواقع التواصل الاجتماعي. وأُطلق سراحها بشروط في أواخر أكتوبر تشرين الأول.

