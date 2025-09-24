ماكرون: الاتفاق مع إيران ممكن لكن لم يتبق سوى ساعات

الأمم المتحدة (رويترز) – قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الأربعاء عقب لقاء مع نظيره الإيراني إن التوصل إلى اتفاق بين إيران والترويكا الأوروبية ألمانيا وفرنسا وبريطانيا لتأجيل إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على طهران لا يزال ممكنا، لكن لم يتبق سوى ساعات قلائل.

وكتب ماكرون على حسابه على موقع إكس في أعقاب لقائه بالرئيس الإيراني مسعود بزشكيان على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة “التوصل إلى اتفاق لا يزال ممكنا. لم يتبق سوى ساعات قلائل. الالتزام بالشروط المشروعة التي وضعناها أمر متروك لإيران”.

(إعداد أيمن سعد مسلم للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز)