ماكرون: الاعتراف بدولة فلسطينية لا يعني نسيان هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023

الأمم المتحدة/واشنطن (رويترز) – قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الثلاثاء إن الاعتراف بدولة فلسطينية لا يعني نسيان الهجوم الدامي الذي شنته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على إسرائيل في أكتوبر تشرين الأول 2023.

وأدلى ماكرون بهذا التصريح للصحفيين بينما يجلس إلى جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في اجتماع ثنائي.

وكان ترامب قد ندد بتحركات قوى غربية، منها فرنسا، للاعتراف بدولة فلسطينية، قائلا إن مثل هذه الخطوات تعني مكافأة مسلحي حماس على ارتكاب “فظائع مروعة”.

وقال ترامب للصحفيين عندما سئل عن خطوات الاعتراف بدولة فلسطينية “أعتقد أنها تكريم لحماس ولا يمكنكم فعل ذلك بسبب السابع من أكتوبر. لا يمكنكم فعل ذلك”.

وقال ماكرون للصحفيين وهو جالس إلى جانب ترامب “لم ينس أحد السابع من أكتوبر”.

وأضاف “لكن بعد ما يقرب من عامين من اندلاع الحرب، ما هي النتيجة؟… هذه ليست الطريقة الصحيحة للمضي قدما”.

ودعا ماكرون إلى عملية سياسية في الوقت الذي أكد فيه ترامب دعمه لإسرائيل.

(إعداد محمد علي فرج للنشرة العربية – تحرير دعاء محمد)

