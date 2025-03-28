ماكرون: الضربات الإسرائيلية على لبنان “غير مبررة”

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باريس (رويترز) – قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه لم يكن هناك أي نشاط يبرر الضربات التي شنتها إسرائيل على حزب الله في لبنان يوم الجمعة، وذكر أنه سيجري اتصالات بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لمناقشة الهجمات.

وقال ماكرون “إن إسرائيل لم تحترم اليوم، ومن جانب واحد، الإطار المتفق عليه بين لبنان وإسرائيل، ودون أن يكون لدينا معلومات أو دليل على مبرر لذلك”.

وعقد ماكرون اجتماعا مع الرئيس اللبناني جوزاف عون في باريس لبحث الإصلاحات الاقتصادية والجهود المبذولة من أجل استقرار لبنان في ظل وقف إطلاق النار الهش بين إسرائيل ولبنان.