ماكرون: الضربات الإيرانية انتهكت الاتفاق المؤقت مع أمريكا

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أنقرة 8 يوليو تَموز (رويترز) – قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الأربعاء إنه يرى أن الضربات الإيرانية على القواعد الأمريكية بالخليج خرق للاتفاق المؤقت، وأن إيران أخطأت بتنفيذها تلك الضربات، لكنه أوضح أنه يرى أن الاجتماعات في إطار وقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة ستستمر.

وكان ترامب قد صرح في وقت سابق من اليوم الأربعاء بأن الاتفاق المؤقت لإنهاء الحرب مع إيران قد انتهى بعد هذه الهجمات.

(إعداد معاذ عبدالعزيز للنشرة العربية – تحرير محمد علي فرج)