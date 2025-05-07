ماكرون: الوضع الإنساني في غزة “حرج”

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باريس (رويترز) – قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الأربعاء إن الوضع الإنساني في قطاع غزة بلغ مستويات “حرجة” غير مسبوقة مضيفا أن السماح بتوزيع مساعدات إنسانية في القطاع بات أمرا ملحا.

وذكر ماكرون أيضا أنه على الرغم من حق إسرائيل في محاربة أي تنظيم إرهابي، فإن “من غير المقبول” أن تتصرف دون احترام أي قواعد.

وأعلنت إسرائيل يوم الاثنين عن خطط للتحكم في أي توزيع للمساعدات الإنسانية في غزة، في إطار عملية موسعة تقول إنها ربما تشمل السيطرة على القطاع بأكمله.