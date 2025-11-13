The Swiss voice in the world since 1935
ماكرون: حرب اليوم تدور في الفضاء

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأربعاء إن الصراعات الحديثة تدور في الفضاء وإن الحروب المقبلة ستبدأ من هناك، مشيرا إلى التهديد الذي تشكله روسيا ومعلنا زيادة بمليارات اليورو في الإنفاق على النشاطات العسكرية في الفضاء.

وقال ماكرون في تولوز التي تعد مركز الفضاء والطيران الفرنسي والتي تضم مركز القيادة العسكرية الفضائية الجديد إن “حرب اليوم تدور في الفضاء، وستبدأ حرب الغد في الفضاء”.

وأضاف “الفضاء لم يعد ملاذا آمنا، بل أصبح ساحة معركة”.

وأشار إلى أن روسيا عقب غزوها الكامل لأوكرانيا في العام 2022 كانت تنفذ نشاطات “تجسس” في الفضاء.

وقال إن مركبات فضائية روسية كانت تراقب الأقمار الاصطناعية الفرنسية، وكان هناك تشويش واسع النطاق على إشارات النظام العالمي لتحديد المواقع (GPS) وهجمات إلكترونية ضد بنى تحتية فضائية.

وتحدث ماكرون أيضا عن “التهديد الروسي المثير للصدمة المتمثل في الأسلحة النووية في الفضاء، والتي ستكون تبعاتها كارثية على كل العالم”.

ومن دون تقديم تفاصيل، أعلن ماكرون تخصيص 4,2 مليارات يورو إضافية (4,9 مليارات دولار) لتمويل نشاطات عسكرية في الفضاء حتى العام 2030.

نيو-شف-سجو/الح

