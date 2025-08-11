ماكرون: خطة إسرائيل بشأن غزة تنذر بكارثة غير مسبوقة

باريس (رويترز) – انتقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الاثنين خطط إسرائيل لتكثيف عمليتها العسكرية في غزة ووصفها بأنها تنذر بكارثة غير مسبوقة، واقترح تشكيل تحالف دولي بتفويض من الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في غزة.

ووافقت الحكومة الأمنية في إسرائيل الأسبوع الماضي على خطة للسيطرة على مدينة غزة، في خطوة توسع نطاق عملياتها العسكرية في القطاع المدمر.

وأثارت الخطة انتقادات حادة من الداخل والخارج.

وقال ماكرون، في تصريحات أرسلها مكتبه للصحفيين “إعلان مجلس الوزراء الإسرائيلي توسيع عملياته في مدينة غزة ومناطق الخيام في المواصي وإعادة احتلالها ينذر بكارثة محققة غير مسبوقة، وخطوة نحو حرب لا نهاية لها”.

وأضاف ماكرون “سيظل الرهائن الإسرائيليون وسكان غزة الضحايا الرئيسيين لهذه الاستراتيجية”.

