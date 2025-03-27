ماكرون: فرنسا تأسف “للهجمات الممنهجة” على الحريات في تركيا

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باريس (رويترز) – قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الخميس إن باريس تحترم تركيا وتعترف بالمسؤولية التي تبديها في البحر الأسود لكن “الطبيعة الممنهجة” للهجمات على الحريات تعتبر أعمالا عدائية تأسف لها فرنسا.

وأضاف ماكرون “تركيا تحتاج لأوروبا، وأوروبا بحاجة لتركيا. لكنها تحتاج إلى تركيا التي تتحمل مسؤولياتها تجاه الأمن الأوروبي، وتواصل مسارها الديمقراطي من خلال احترام الالتزامات التي قطعتها على نفسها”.

وقالت تركيا يوم الخميس إنها ترفض ما وصفته بالتصريحات الدولية “المتحيزة” بشأن اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، واعتقلت نحو 1900 شخص شاركوا في احتجاجات مناصرة له.