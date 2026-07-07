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ماكرون: فرنسا تدرس احتمال دعم سوريا بقوات خاصة لمكافحة الإرهاب

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دمشق 7 يوليو تموز (رويترز) – قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الثلاثاء إن فرنسا تعمل على إعادة صياغة تعاونها الأمني والعسكري مع سوريا، بما يشمل احتمال دعم البلاد بقوات خاصة لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية.

وقال ماكرون خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السوري أحمد الشرع “لا تزال فرنسا ملتزمة بمكافحة الإرهاب في المنطقة… وبالتالي، فنحن مستعدون، في إطار نعمل حاليا على إعادة صياغته، لتقديم الدعم في مكافحة الإرهاب والجماعات الإرهابية عن طريق قواتنا الخاصة”.

وأضاف أن باريس مستعدة أيضا لدراسة شراكات محتملة تسمح بتجهيز القوات المسلحة السورية وتنويع قدراتها.

(إعداد نهى زكريا للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز)

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