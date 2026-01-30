The Swiss voice in the world since 1935
ماكرون: فرنسا ستدعم تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

باريس 30 يناير كانون الثاني (رويترز) – رحب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الجمعة بالاتفاق الذي يمهد الطريق لوقف إطلاق النار بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية، مؤكدا دعم فرنسا لتنفيذه.

وجاءت تعليقات ماكرون، الذي شاركت بلاده في جهود الوساطة بين دمشق والقوات التي يقودها الأكراد، في منشور على منصة إكس.

وأعلنت الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية بقيادة الأكراد التوصل لاتفاق شامل لوقف إطلاق النار وعملية دمج تدريجية للقوات والهياكل الإدارية ضمن الدولة السورية، مما يجنب البلاد معركة دموية محتملة في شمال شرق البلادوقوبل الاتفاق بإشادة الولايات المتحدة باعتباره “إنجازا تاريخيا”.

(إعداد شيرين عبد العزيز للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد )

