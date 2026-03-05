The Swiss voice in the world since 1935
ماكرون: فرنسا سترسل مركبات مدرعة إلى لبنان

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

باريس 5 مارس آذار (رويترز) – قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الخميس إن فرنسا ستعزز تعاونها مع القوات المسلحة اللبنانية وستزودها بمركبات نقل مدرعة بالإضافة إلى الدعم العملياتي واللوجستي، في الوقت الذي استدرج فيه لبنان إلى الحرب في الشرق الأوسط في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وقال ماكرون في منشور على منصة إكس “يجب بذل كل جهد ممكن لمنع هذا البلد، القريب من فرنسا، من الانجرار إلى الحرب مرة أخرى”.

وأضاف “في هذه اللحظة التي تنطوي على خطر كبير، أدعو رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى عدم توسيع نطاق الحرب لتشمل لبنان. وأدعو القادة الإيرانيين إلى عدم توريط لبنان أكثر في حرب لا علاقة له بها”.

(إعداد أيمن سعد مسلم للنشرة العربية)

