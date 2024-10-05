ماكرون: فرنسا ستستضيف مؤتمرا لدعم لبنان بالمساعدات

reuters_tickers

1دقيقة

باريس (رويترز) – قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم السبت إن بلاده ستستضيف مؤتمرا دوليا هذا الشهر للمساعدة في جمع مساعدات إنسانية للبنان وتعزيز الأمن في جنوبه.

وأضاف ماكرون بعد اجتماع للدول الناطقة بالفرنسية في باريس “سنعقد في الأسابيع القليلة المقبلة مؤتمرا لتقديم مساعدات إنسانية ولدعم المجتمع الدولي والقوات المسلحة اللبنانية لتعزيز الأمن، وخاصة في جنوب لبنان”.

وبدأت إسرائيل حملة قصف مكثفة على لبنان وأرسلت قوات عبر الحدود في الأسابيع القليلة الماضية بعد تبادل لإطلاق النار عبر الحدود مع جماعة حزب الله المدعومة من إيران لما يقرب من عام.

واقتصرت معظم الأعمال القتالية في السابق على منطقة الحدود الإسرائيلية اللبنانية، وكان ذلك بالتوازي مع الحرب التي تشنها إسرائيل منذ عام في غزة.