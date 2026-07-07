ماكرون: فرنسا مستعدة للمساهمة في إعادة بناء اقتصاد سوريا

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دمشق 7 يوليو تموز (رويترز) – قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الثلاثاء إن بلاده مستعدة للمساهمة في إعادة بناء اقتصاد سوريا وقطاعها المصرفي، وذلك خلال زيارته لدمشق التي استمر فيها بعد انفجار عبوتين ناسفتين بالقرب من فندق كان يعقد فيه اجتماعات.

وقال ماكرون في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس السوري أحمد الشرع “نريد مواصلة العمل على إعادة هيكلة القطاع المصرفي”. وأضاف أن فرنسا تعمل على مساعدة مصرف سوريا المركزي.

(إعداد أميرة زهران للنشرة العربية )