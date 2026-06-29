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ماكرون: فرنسا وعُمان تعملان مع شركائهما على إزالة الألغام من مضيق هرمز

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29 يونيو حزيران (رويترز) – قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الاثنين إن فرنسا وسلطنة عُمان تعملان معا على خفض التصعيد في الشرق الأوسط وستتعاونان مع شركائهما في إزالة الألغام من مضيق هرمز.

وكتب ماكرون على منصة إكس بعد لقائه مع سلطان عُمان هيثم بن طارق في قصر الإليزيه “قررنا التعاون، بالتنسيق مع شركائنا، في إزالة الألغام من المضيق من أجل تأمين الطرق البحرية وضمان حرية المرور دون شروط عبر مضيق هرمز”.

(إعداد محمد عطية للنشرة العربية)

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