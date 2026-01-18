ماكرون: قلقون بشأن هجوم الحكومة السورية على قوات يقودها الأكراد

reuters_tickers

1دقيقة

باريس 18 يناير كانون الثاني (رويترز) – قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه تحدث إلى الرئيس السوري أحمد الشرع اليوم الأحد للتعبير عن قلقه إزاء هجوم القوات الحكومية الحالي على القوات الكردية المدعومة من الغرب.

وكان ماكرون، الذي تشارك بلاده في جهود الوساطة بين دمشق والأكراد، قد شدد أمس السبت على ضرورة وقف الهجوم وقال إن فرنسا والاتحاد الأوروبي لا يمكنهما دعم استمرار هذا النهج.

وكتب ماكرون على إكس اليوم “التوصل إلى وقف إطلاق نار دائم أمر ضروري، ويجب التوصل إلى اتفاق… فوحدة سوريا واستقرارها يعتمدان على ذلك”.

(تغطية صحفية جون أيريش – إعداد رحاب علاء للنشرة العربية – تحرير سها جادو)