The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

ماكرون: قلقون بشأن هجوم الحكومة السورية على قوات يقودها الأكراد

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

باريس 18 يناير كانون الثاني (رويترز) – قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه تحدث إلى الرئيس السوري أحمد الشرع اليوم الأحد للتعبير عن قلقه إزاء هجوم القوات الحكومية الحالي على القوات الكردية المدعومة من الغرب.

وكان ماكرون، الذي تشارك بلاده في جهود الوساطة بين دمشق والأكراد، قد شدد أمس السبت على ضرورة وقف الهجوم وقال إن فرنسا والاتحاد الأوروبي لا يمكنهما دعم استمرار هذا النهج.

وكتب ماكرون على إكس اليوم “التوصل إلى وقف إطلاق نار دائم أمر ضروري، ويجب التوصل إلى اتفاق… فوحدة سوريا واستقرارها يعتمدان على ذلك”.

(تغطية صحفية جون أيريش – إعداد رحاب علاء للنشرة العربية – تحرير سها جادو)

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية