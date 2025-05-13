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ماكرون: ما يقوم به نتنياهو في غزة مخز

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باريس (رويترز) – قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الثلاثاء إن سياسة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في غزة مخزية وإن على الأوروبيين النظر في تشديد العقوبات.

وأضاف خلال مقابلة تلفزيونية أن نصف مليون شخص في غزة يواجهون خطر الجوع “وما يفعله (نتنياهو) مخز”.

أغلقت إسرائيل قطاع غزة منذ أوائل مارس آذار عندما استأنفت حملتها العسكرية المدمرة على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس). وخلال فترة وقف إطلاق النار، جرى إدخال الآلاف من شاحنات المساعدات إلى القطاع.

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية