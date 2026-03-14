ماكرون: مستعدون لتسهيل محادثات لوقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان

1دقيقة

باريس 14 مارس آذار (رويترز) – قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في منشور على إكس اليوم السبت إن فرنسا مستعدة لتيسير عقد محادثات لوقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان في باريس.

وأضاف أن القيادة اللبنانية منفتحة على حوار مباشر مع إسرائيل، ودعا إسرائيل إلى “اغتنام هذه الفرصة لإطلاق محادثات وقف إطلاق النار، والتوصل إلى حل دائم، والسماح للسلطات اللبنانية بتنفيذ التزاماتها من أجل سيادة لبنان”.

ودعا إسرائيل إلى وقف هجومها وجماعة حزب الله إلى التوقف عن ممارساتها.

وقال “يجب بذل كل جهد ممكن لمنع لبنان من الانزلاق إلى الفوضى”.

(إعداد شيرين عبد العزيز للنشرة العربية – تحرير محمود سلامة )