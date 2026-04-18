ماكرون: مقتل جندي فرنسي في لبنان

reuters_tickers

1دقيقة

باريس 18 أبريل نيسان (رويترز) – قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم السبت إن جنديا فرنسيا ضمن القوات الدولية المتمركزة في جنوب لبنان قُتل، مضيفا أن الأدلة تشير إلى مسؤولية حزب الله، المدعوم من إيران، عن الهجوم.

وكتب ماكرون في منشور على موقع إكس أن ثلاثة جنود آخرين أصيبوا بجروح وتم إجلاؤهم، وحث الحكومة اللبنانية على اتخاذ إجراءات ضد المسؤولين عن الهجوم.

والجنود ضمن قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، وهي بعثة لحفظ السلام في جنوب البلاد.

(إعداد رحاب علاء للنشرة العربية)