ماكرون: ناقشت الوضع في مضيق هرمز مع رئيس إيران

باريس 6 مايو أَيار (رويترز) – قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الأربعاء إنه أجرى مزيدا من المحادثات مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أكد خلالها مجددا على أهمية السماح بحرية الملاحة في مضيق هرمز.

وأضاف ماكرون أنه شجع الرئيس الإيراني على النظر في خطط فرنسا وبريطانيا لتشكيل بعثة دولية لوضع الأسس اللازمة للمرور الآمن عبر مضيق هرمز.

ومضى قائلا “دعوت الرئيس الإيراني لاغتنام هذه الفرصة، وأعتزم مناقشة هذا الموضوع مع الرئيس (الأمريكي دونالد) ترامب”.

(إعداد أيمن سعد مسلم للنشرة العربية – تحرير دعاء محمد)