ماكرون سيسمح للشركات الإسرائيلية بالمشاركة في معرض باريس الدولي للطيران (مكتب نتانياهو)

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أبلغ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو بالسماح للشركات الإسرائيلية بالمشاركة في معرض باريس الدولي للطيران، حسبما أفاد مكتب نتانياهو بعد اتصال هاتفي بين الزعيمين الأحد.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان إنّ “الرئيس الفرنسي أكد لرئيس الحكومة أنّ الشركات الإسرائيلية ستتمكّن من المشاركة في معرض باريس للطيران”.

وأضاف البيان أن ماكرون ونتانياهو ناقشا أيضا “مواضيع مختلفة، بما فيها آخر التطورات في لبنان وغزة”، من دون إضافة المزيد من التفاصيل.

ولم يعلق الإليزيه على هذه المحادثة على الفور.

ووقعت خلافات بين الطرفين العام الماضي، على خلفية فرض ماكرون قيودا على مشاركة الشركات الإسرائيلية في المعرض الذي يُقام في مدينة لو بورجيه في ضواحي باريس، ودعوته إلى فرض قيود على الأسلحة لإسرائيل بسبب الحرب في قطاع غزة.

وفي أيار/مايو الماضي، أُلغيت مشاركة شركات تصنيع الأسلحة الإسرائيلية في معرض “يوروساتوري” (Eurosatory) بناء على قرار من الحكومة الفرنسية في خضم الحرب في قطاع غزة.

وأبطل حكم صادر عن المحكمة التجارية تمّ تأييده بالاستئناف، هذا القرار.

وفي تشرين الأول/أكتوبر، ألغت المحاكم قرار منظّمي معرض “يورونافال” (Euronaval)، الذين اضطرّوا إلى التراجع عن قرارهم حظر مشاركة بعض الشركات الإسرائيلية التي تعرض الأسلحة والمعدّات العسكرية.

وقال المنظمون إنّ قرارهم جاء بناء على طلب من الحكومة الفرنسية.

وكانت الحكومة الفرنسية أكدت أنّ الشركات الإسرائيلية مرحّب بها، ولكن من دون أن تتمكّن من عرض الأسلحة الهجومية المستخدمة في قطاع غزة ولبنان.

دلا/ناش/الح