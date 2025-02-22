ماكرون سيطلب من ترامب عدم إيذاء حلفائه بفرض رسوم جمركية

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أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السبت أنه سيحث الرئيس الأميركي دونالد ترامب على تجنب التسبب “بمعاناة” لدى حلفائه من خلال فرض رسوم جمركية جديدة على صادراتهم.

منذ توليه منصبه الشهر الماضي، أعلن ترامب أنه سيفرض رسوما جمركية بالمثل على بلدان حليفة في مجموعة من القطاعات، مما أثار احتجاج كندا والمكسيك والاتحاد الأوروبي خصوصا.

وقال ماكرون خلال زيارة لمعرض الزراعة الفرنسي قبل اجتماعه الاثنين في واشنطن مع ترامب “بين الحلفاء، لا يمكن أن يجعل أحدنا الآخر يعاني من خلال فرض رسوم جمركية”.

وأضاف “سأتحدث معه حول هذا لأننا بحاجة إلى تهدئة الأمور. المنتجات الزراعية والغذائية هي من أكبر صادرات فرنسا ومن ثم ينبغي الدفاع عنها لجعلها أكثر تنافسية مما هي عليه الآن”.

وتابع “أنا مصمم على التحاور في جميع المواضيع” مع دونالد ترامب، “سنطرح اتفاقاتنا وخلافاتنا وآمل بشكل خاص أن نجد حلولا بشأن قضية أوكرانيا”.

وقال ايضا “سأحاول إقناعه بالسير في الاتجاه الصحيح، وإذا لم يكن كذلك، فسنتخذ خطوات” أخرى للتعامل مع الوضع، مذكرا بأن الولايات المتحدة “حليف تاريخي”. ثم قال “علينا جميعا أن نتحرك لاحتواء” روسيا.

اقترحت واشنطن مشروع قرار على الجمعية العامة للأمم المتحدة يدعو إلى “نهاية سريعة” للحرب بين أوكرانيا وروسيا من دون ذكر احترام وحدة أراضي أوكرانيا، في صياغة بعيدة كل البعد من النصوص السابقة التي تدعم كييف بوضوح.

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