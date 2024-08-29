ماكرون في صربيا لبحث صفقات رافال و”التقارب مع الاتحاد الأوروبي”

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وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى صربيا الخميس في زيارة تستغرق يومين، تعتزم خلالها باريس إتمام بيع 12 طائرة مقاتلة فرنسية من طراز رافال إلى هذه الدولة البلقانية التي تحافظ على علاقات ودية مع روسيا.

واستقبل الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش نظيره الفرنسي لدى نزوله من الطائرة، وسيجري الرئيسان محادثات قبل مؤتمر صحافي مشترك مساء.

ويقوم ماكرون بهذه الزيارة على الرغم من الأزمة السياسية التي تشهدها فرنسا حيث يجب أن يعيّن رئيسا جديدا للحكومة في الأيام المقبلة.

وفي مقابلة مع وكالة فرانس برس الأربعاء، أبدى الرئيس الصربي تفاؤله بتوقيع هذا “العقد الضخم”. وقال “يمكن لصربيا أن تصبح عضوا في نادي رافال”.

وكان قد أشار إلى أنّ بلاده مستعدّة لدفع ثلاثة مليارات يورو.

غير أنّ هذه المسألة تبقى حسّاسة، إذ إن بلغراد المرشّحة لعضوية الاتحاد الأوروبي منذ العام 2009 تحافظ على علاقات مع موسكو رغم غزو أوكرانيا، ولم تفرض عقوبات على روسيا منذ بداية الحرب في العام 2022.

وفي السياق، قال الرئيس الصربي لفرانس برس إنّ جميع “الطائرات الاعتراضية” الصربية تقريبا و”جميع الطائرات المقاتلة تأتي من روسيا”. وأضاف “علينا أن نتطوّر ونغيّر عاداتنا وكل شيء آخر من أجل إعداد جيشنا”.

وتطرح فرنسا هذه المسألة، مشيرة إلى منطق “تقارب صربيا مع الاتحاد الأوروبي”. وترى باريس أنّه يمكن لبلغراد أن تتخذ “الخيار الاستراتيجي” المتمثّل في “التعاون مع دولة أوروبية” لتجديد أسطولها.

من جهته، قال جان نويل بارو وزير الشؤون الأوروبية المستقيل في تصريحات لإذاعة فرانس إنفو صباح الخميس، إنّه إذا لم تحل فرنسا محل روسيا عبر طائرات “رافال مثلا”، فإنّ صربيا “الواقعة في وسط الاتحاد الأوروبي ستصبح مدخلا لعدم الاستقرار في قارّتنا ولكلّ الأنظمة الاستبدادية من روسيا إلى الصين”. وسيرافق بارو الرئيس الفرنسي في زيارته وكذلك الرئيس والمدير التنفيذي لشركة داسو للطيران إريك ترابييه.

– “تعزيز حكم القانون” –

بالنسبة إلى فوك فوكسانوفيتش من مركز السياسة الأمنية وهو مركز أبحاث آخر في العاصمة الصربية، فإنّ “فوتشيتش يبحث عن حلّ لاستبدال طائرات ميغ القديمة”.

ويقول “كرواتيا المجاورة التي تملك طائرات رافال الخاصة بها، سيكون لها تفوّق جوي في غرب البلقان. ولا يمكن لغرور فوتشيتش أن يسمح بقبول ذلك. ويضيف “يعتقد أنّه من خلال شراء طائرات رافال وهي منتج باهظ للغاية لصناعة الأسلحة الفرنسية، فإنّه سيشتري الحماية السياسية…”.

لم يشر البلدان إلى أي أطراف معارضة للصفقة.

وتؤيّد فرنسا رسميا انضمام صربيا إلى الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي يدافع عنه ألكسندر فوتشيتش منذ فترة طويلة على الرغم من المخاوف التي أعرب عنها السكان.

وكرّر ماكرون في رسالة نُشرت صباح الإثنين في الصحافة الصربية، أنّ لبلغراد “مكانها الكامل” داخل الاتحاد الاتحاد الأوروبي.

وكتب الرئيس الفرنسي “أعود اليوم إلى صربيا حاملا رسالة (تؤكد) أن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء بحاجة إلى صربيا قوية وديموقراطية إلى جانبهم وصربيا بحاجة إلى اتحاد أوروبي قوي وذي سيادة للدفاع عن مصالحها وتعزيزها”.

بعد ثمانية أشهر من الانتخابات التشريعية الصربية التي شابها تزوير وفقا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والبرلمان الأوروبي، والتي فاز فيها الحزب الرئاسي، يعتقد الإليزيه أنّ عملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي يجب أن تدفع بلغراد إلى “تعزيز حكم القانون”.

من جهة أخرى، سيدعو ماكرون صربيا إلى “تطبيع العلاقات مع كوسوفو”، الأمر الذي يعدّ “جزءا لا يتجزّأ” من هذا “التقارب” مع الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

ومنذ استقلال كوسوفو في العام 2008 الذي لم تعترف به صربيا على عكس العديد من الدول الغربية، فشلت جميع محاولات التهدئة والحوار.

وإضافة إلى طائرات رافال، تجري صربيا مناقشات مع شركة الكهرباء الفرنسية (EDF) بشأن الطاقة النووية المدنية.

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