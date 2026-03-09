ماكرون في قبرص على وقع تصاعد الحرب في الشرق الأوسط

وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى قبرص الاثنين، وفق ما أعلن قصر الإليزيه، بُعيد إجرائه محادثة صباحا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو حول الوضع في الشرق الأوسط ولبنان على وقع تصاعد الحرب الإقليمية.

وتحدث ماكرون مع نتانياهو الأربعاء الماضي للمرة الأولى منذ صيف 2025، في ظل استمرار إسرائيل في شنّ غاراتها على إيران ولبنان، خصوصا على ضاحية بيروت الجنوبية معقل حزب الله الموالي لطهران.

ووصل ماكرون إلى قبرص الاثنين لبحث تعزيز الأمن في المنطقة مع زعيمي قبرص واليونان، وسط تصاعد الحرب مع إيران وارتفاع أسعار النفط، بحسب ما أفاد مراسل وكالة فرانس برس.

واجتمع الرئيس الفرنسي عقب وصوله إلى مدينة بافوس الساحلية في جنوب غرب قبرص عند الساعة 10,50 ت غ، مع الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس لإجراء محادثات تليها زيارة إلى مركز قيادة.

كما سيكون تعزيز القدرات العسكرية الأوروبية في شرق البحر الأبيض المتوسط، خصوصا حول قبرص، على جدول أعمال الزيارة، بعد أن أرسلت فرنسا وإيطاليا وإسبانيا سفنا حربية إلى المنطقة.

وأعلن قصر الإليزيه أن هذه الزيارة تهدف إلى “إظهار تضامن فرنسا” مع قبرص، حيث استُهدفت قاعدة عسكرية بريطانية بطائرة مسيّرة إيرانية الصنع بعد يومين من بدء الهجوم الإسرائيلي الأميركي على إيران في 28 شباط/فبراير.

كما يزور الرئيس الفرنسي بعد ظهر الاثنين حاملة الطائرات شارل ديغول الموجودة حاليا قبالة سواحل جزيرة كريت في شرق البحر الأبيض المتوسط، إثر إرسالها للمنطقة لمواجهة الوضع في الشرق الأوسط، وفق ما أعلنت الرئاسة الفرنسية.

وأضاف قصر الإليزيه أن الرئيس الفرنسي سيلتقي “بالبحارة العاملين على حاملة الطائرات”. ويهدف إرسال حاملة الطائرات هذه إلى “تعزيز الموارد العسكرية الموجودة أصلا في المنطقة لضمان أمن فرنسا ومواطنيها وقواعدها، فضلا عن أمن حلفائها في المنطقة”.

وقال ماكرون للصحافيين على متن الطائرة التي كانت تقله إلى قبرص إن دول مجموعة السبع، وفي مواجهة ارتفاع أسعار الوقود الذي يثير قلقا كبيرا على الاقتصاد العالمي، تدرس من بين “الخيارات” الممكنة، الاعتماد على احتياطياتها الاستراتيجية.

