ماكرون قبيل اجتماع حلفاء كييف: أوروبا ستدافع عن الحرية مهما كان الثمن

afp_tickers

المشاركة

5دقائق

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاثنين أن أوروبا مستعدة للدفاع عن نفسها وعن حريتها بـ”الدم” إذا لزم الأمر، قبيل بدء اجتماع لحلفاء أوكرانيا يهدف للتأكيد على دعم كييف وزيادة الضغط على روسيا.

وقالت الرئاسة الفرنسية إن قمة “تحالف الراغبين” الذي بادرت فرنسا والمملكة المتحدة إلى إطلاقه لدعم أوكرانيا عسكريا في أعقاب الغزو الروسي، ستركّز على الدفع نحو وقف لإطلاق النار واستئناف مفاوضات السلام بين موسكو وكييف.

ويحضر الاجتماع 25 زعيم دولة بينهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وقال ماكرون في خطاب موجّه إلى القوات المسلّحة يسبق العرض العسكري التقليدي لمناسبة العيد الوطني الفرنسي في 14 تموز/يوليو إن أوروبا “في طريقها لتصبح قوة” جاهزة “للدفاع عن نفسها”.

وأضاف “الرسالة التي بعثناها إلى العالم هي كالتالي: نعم، السلام هدفنا. نعم، نثمّن الحرية وسيادة القانون. ونعم، نحن مستعدون للدفاع عنهما دائما وإن كان الثمن هو الدم”.

ويتوقع أن يبقى زيلينسكي وباقي القادة في باريس لحضور العرض المقرر في الشانزليزيه الثلاثاء والذي سيؤكّد على الدعم لأوكرانيا، بحسب الرئاسة الفرنسية.

ودعا ماكرون في خطابه إلى تعزيز الشراكات في قطاع الدفاع الأوروبي، رغم تخلي فرنسا وألمانيا الشهر الماضي عن برنامج مشترك للمقاتلات.

– “تحالف لمؤجّجي الحروب” –

ووصفت موسكو القمة الاثنين بأنها تجمُّع لقادة “لا يريدون السلام”.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف “إنه تحالف لمؤجّجي الحروب”.

وأكد الإليزيه أن القمة تتزامن مع “لحظة تقارب ووحدة قوية عبر الأطلسي” ومع “تحسن الوضع ميدانيا” لصالح كييف.

وصرّح مستشار لماكرون بأن الاجتماع “سيستفيد من الزخم القائم.. من أجل تأكيد استمرار التزام حلفاء أوكرانيا بدعمها، وإثبات أن إنهاك الداعمين أو تراجعهم ليس مطروحا، وأن موسكو ينبغي ألا تراهن على ذلك”.

وأبدى الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي سعى إلى الحفاظ على علاقات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في ظلّ توجيهه انتقادات إلى كل من موسكو وكييف، خلال قمة مجموعة السبع في فرنسا الشهر الماضي وقمة حلف شمال الأطلسي في تركيا هذا الأسبوع، استعداده لتقديم دعم أكبر لأوكرانيا.

ودفعت واشنطن الأسبوع الماضي بمشروع قانون يحظى بدعم الحزبين الجمهوري والديموقراطي، يستهدف الدول المستوردة للطاقة الروسية، مّا يمهّد لتشديد الضغوط على موسكو.

– قوة متعددة الجنسيات –

سيركز قادة التحالف خصوصا على التعاون مع أوكرانيا في مجال الدفاع الجوي واعتراض الصواريخ، بما يشمل إنتاج كييف للأسلحة على أراضيها.

وقال مسؤولون فرنسيون إنه سيتم خلال القمة إعلان جاهزية “القوة المتعددة الجنسيات المخصصة لأوكرانيا” التي يُفترض أن تباشر مهامها فور انتهاء القتال. كما سيتم تحديد موعد لمناورات عسكرية مشتركة.

ومنذ إطلاقه في شباط/فبراير 2025، عقد “تحالف الراغبين” أكثر من 15 اجتماعا. وتبنى في كانون الثاني/يناير وبحضور مبعوثين أميركيين “إعلان باريس” الذي يحدد ضمانات أمنية لحماية أوكرانيا من هجمات روسية جديدة ومراقبة أي وقف لإطلاق النار.

ولا يشمل التحالف الولايات المتحدة التي استبعدت إرسال قوات برية أميركية إلى أوكرانيا، وإنْ كانت ستشارك في مراقبة أيّ هدنة مستقبلية.

من جهتها، أعلنت كل من فرنسا وبريطانيا وإسبانيا استعدادها لإرسال قوات إلى أوكرانيا، رغم تحذيرات موسكو من أن أي قوات أجنبية ستشكّل “أهدافا مشروعة” بالنسبة إليها.

وفي حين لا يزال التوصّل إلى وقف لإطلاق النار احتمالا بعيد المنال، تواجه الدفاعات الجوية الأوكرانية ضغوطا متزايدة نتيجة الضربات الروسية المكثّفة.

ومنحت واشنطن كييف هذا الشهر ضوءا أخضر لإنتاج منظومات دفاع جوي من طراز “باتريوت” على أراضيها، إلا أن بدء الإنتاج قد يستغرق عدة أشهر.

وجدّد زيلينسكي دعوته حلفاء بلاده الى تقديم مزيد من المساعدات العسكرية لدعمها في مواجهة الغزو الروسي الذي دخل عامه الخامس.

بور-س و/ملك-لين/ب ق