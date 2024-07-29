ماكرون لبزشكيان: على إيران “وقف دعمها للجهات المزعزعة للاستقرار”

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تحدّث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاثنين مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان، وأكد له “ضرورة بذل كل الجهود لتجنب تصعيد عسكري” بين إسرائيل وحزب الله اللبناني، داعيا طهران إلى “وقف دعمها للجهات المزعزعة للاستقرار”.

وأعرب الرئيس الفرنسي “عن قلقه البالغ إزاء تصاعد التوترات بين إسرائيل ولبنان، خاصة بعد الهجوم الدامي الذي نفّذه حزب الله”، حسبما أعلن قصر الإليزيه في نهاية أول اتصال هاتفي مع نظيره الإصلاحي المنتخب في 5 تموز/يوليو.

أدى هجوم صاروخي، ألقت الحكومة الإسرائيلية مسؤوليته على حزب الله اللبناني، إلى مقتل 12 طفلا السبت في الجولان السوري الذي تحتله إسرائيل، ما أثار المخاوف من اندلاع نزاع إقليمي في ظل الحرب في غزة.

وطلب الرئيس الفرنسي من طهران الداعمة لحزب الله أن تدعو إلى ضبط النفس، قائلا إن اندلاع حرب جديدة “ستكون له عواقب مدمرة على المنطقة”، وفق بيان للرئاسة الفرنسية.

وخلال المكالمة، “هنأ” الرئيس الفرنسي نظيره “على توليه منصبه” بعد فوزه في الانتخابات، لكنه أكد “ضرورة” إجراء “تغييرات حقيقية” في إيران.

وحثّ ماكرون على “الإفراج الفوري عن المواطنين الفرنسيين الثلاثة المحتجزين ظلما في السجون الإيرانية منذ عامين هو مطلب أساسي وشرط لا غنى عنه لتحسين” العلاقات بين باريس وطهران.

كما “دعا الرئيس الإيراني إلى وضع حد للتصعيد المقلق للبرنامج النووي الإيراني والتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية”، داعيا إلى “حل دبلوماسي” في حين أن المفاوضات متوقفة منذ أشهر عديدة.

وأكد الإليزيه أن “فرنسا مستعدة للعمل مع الرئيس الإيراني الجديد لتسهيل حل جميع الخلافات والمساهمة في الأمن والاستقرار في المنطقة”.

كما “حذّر” الرئيس الفرنسي مسعود بزشكيان “من استمرار” دعم طهران “للحرب العدوانية” التي تشنها روسيا في أوكرانيا.

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