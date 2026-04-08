ماكرون لترامب وبزشكيان: قرار وقف إطلاق النار كان الخيار الأفضل

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

8 أبريل نيسان (رويترز) – قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الأربعاء إنه تحدث إلى كل من الرئيسين الإيراني مسعود بيزشكيان والأمريكي دونالد ترامب، وأبلغهما بأن قرارهما قبول وقف إطلاق النار هو الخيار الأمثل.

وأضاف ماكرون في منشور على موقع إكس “عبرت عن أملي في أن يحترم جميع الأطراف المتحاربة وقف إطلاق النار احتراما كاملا، في جميع مناطق المواجهة، ومنها لبنان”.

وأشار ماكرون إلى أن أي اتفاق بين البلدين يجب أن يتناول المخاوف التي أثارتها برامج إيران النووية والصاروخية، فضلا عن سياستها الإقليمية وأعمالها التي تعرقل الملاحة عبر مضيق هرمز.

(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية)

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية