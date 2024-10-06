ماكرون لنتانياهو: “متضامنون” مع إسرائيل لكن “وقت وقف إطلاق النار حان”

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أكد إيمانويل ماكرون الأحد لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أن “التزام فرنسا بأمن إسرائيل لا يتزعزع”، خلال محادثة هاتفية تهدف إلى تبديد التوتر غداة دعوة الرئيس الفرنسي إلى وقف إمداد الدولة العبرية بأسلحة قد تستعملها في غزة.

لكن ماكرون شدد أيضا على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة ولبنان، حسبما أعلن الإليزيه، في حين طلب محاوره الإسرائيلي “دعمه” و”ليس فرض قيود” على بلاده، وفق ما أفاد مكتبه.

وقالت الرئاسة الفرنسية “عشية الذكرى السنوية الأولى لهجوم حماس الإرهابي على إسرائيل، أعرب (ماكرون) عن تضامن الشعب الفرنسي مع الشعب الإسرائيلي”. كما أعرب الرئيس الفرنسي عن “اقتناعه بأن وقت وقف إطلاق النار قد حان”.

وذكر الإليزيه أنهما ناقشا “الوضع في الشرق الأوسط بكل صراحة وفي اطار احترام للصداقة بين فرنسا وإسرائيل”، مضيفا أن “الزعيمين يقبلان اختلافاتهما في الرأي وكذلك رغبتهما في أن يفهم كل منهما الآخر جيدا”.

وأضاف “أكد رئيس الجمهورية لرئيس الوزراء الإسرائيلي أن التزام فرنسا بأمن إسرائيل لا يتزعزع، وذكره بحشد الموارد العسكرية الفرنسية للدفاع عنها خلال الهجمات التي نفذتها إيران خلال الأشهر الأخيرة”.

– “لا قيود” –

من جهته، أعلن مكتب نتانياهو أن رئيس الوزراء طلب “الدعم” من الرئيس الفرنسي.

ونقل عنه قوله “من المتوقع أن يقف أصدقاء إسرائيل إلى جانبها، وألا يفرضوا عليها قيودا من شأنها فقط أن تقوي محور الشر الإيراني”، ووصف هجوم بلاده على حزب الله بأنه “فرصة لتغيير الواقع في لبنان لصالح إحلال الاستقرار والأمن والسلام في المنطقة بأسرها”.

وكان إيمانويل ماكرون أثار غضب بنيامين نتانياهو السبت بتأكيده أن “الأولوية اليوم هي العودة الى حلّ سياسي، والكفّ عن تسليم الأسلحة لخوض المعارك في غزة”، مشيرا إلى أن فرنسا “لا تقوم بتسليم” أسلحة.

ورد رئيس الوزراء الإسرائيلي قائلا إنه من “العار” الدعوة إلى فرض حظر على شحنات الأسلحة إلى بلاده.

خلال محادثتهما الهاتفية، أكد ماكرون أن إسرائيل “لها الحق في الدفاع عن نفسها ضد الإرهاب”، مضيفا بحسب ما نقل عنه الإليزيه أن “الهجمات ضد إسرائيل ومواطنيها يجب أن تتوقف، سواء نفذتها إيران أو وكلاؤها في المنطقة”.

لكنه شدد أيضا على أن “تسليم الأسلحة وإطالة أمد الحرب في غزة وامتدادها إلى لبنان لا يمكن أن يحقق الأمن الذي يريده الإسرائيليون والجميع في المنطقة”.

وتخوض إسرائيل حربا على عدة جبهات، ضد حماس في غزة وضد حزب الله في لبنان حيث تقوم بعمليات برية منذ الاثنين. كما هددت الدولة العبرية بالرد على الهجوم الصاروخي الضخم الذي شنته عليها إيران الثلاثاء.

فل/ح س/ب ق