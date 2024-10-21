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ماكرون لنتنياهو: مقتل زعيم حماس يفتح الطريق أمام محادثات جديدة لوقف إطلاق النار في غزة

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باريس (رويترز) – قال مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الاثنين إن الرئيس أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه يرى في مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) يحيى السنوار فرصة لمرحلة جديدة محتملة من مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة.

ودعا ماكرون مجددا إلى وقف لإطلاق النار في لبنان وغزة، كما ندد بالهجوم الإسرائيلي على مواقع لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل). وتزايد تبادل الانتقادات العلنية بين حكومتي فرنسا وإسرائيل خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وذكر مكتب الرئيس الفرنسي أن ماكرون عبر أيضا عن تضامنه مع نتنياهو بعد إطلاق طائرة مسيرة صوب منزله.

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