ماكرون وبايدن: اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان سيسمح بعودة الهدوء

reuters_tickers

1دقيقة

باريس (رويترز) – قال الرئيسان الأمريكي جو بايدن والفرنسي إيمانويل ماكرون في بيان مشترك يوم الثلاثاء إن اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان سيهيئ الظروف اللازمة لعودة الهدوء في البلاد.

وأضاف الرئيسان أن باريس وواشنطن ستعملان على ضمان تنفيذ وقف إطلاق النار تنفيذا تاما.

وذكر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في وقت سابق يوم الثلاثاء أنه مستعد لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان وسيرد بقوة على أي انتهاك من جماعة حزب الله.