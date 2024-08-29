ماكرون وستارمر: ندعو جميع الأطراف إلى تهدئة الوضع في الشرق الأوسط

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باريس (رويترز) – قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الخميس بعد لقاء رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في باريس إنهما ناقشا الحاجة إلى خفض التصعيد في الشرق الأوسط وجددا دعوتهما لوقف فوري لإطلاق النار.

وأضاف ماكرون أنه تعهد بتوطيد العلاقات مع بريطانيا في مجالي الدفاع والأمن إضافة لمجالات منها الهجرة والطاقة، كما اتفق مع ستارمر على ضرورة مواصلة تقديم الدعم لأوكرانيا للدفاع عنها وتأمينها لما لذلك من تأثير على الدفاع والأمن في القارة الأوروبية كلها.