ماكرون وفاي يؤكدان “الرغبة” في تعزيز العلاقة بين فرنسا والسنغال

afp_tickers

3دقائق

أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره السنغالي باسيرو ديوماي فايي الأربعاء عن “الاستعداد” لتعزيز العلاقات بين بلديهما، وفق ما كتب الرئيسان على منصة إكس.

اعلن الرئيس الفرنسي بعد أن وصف اللقاء في قصر الإليزيه بأنه “ممتاز”، “سعينا لتجديد شراكتنا وتقريب بلدينا”.

من جهته قال باسيرو ديوماي فاي إن اللقاء “أتاح لنا … تأكيد رغبتنا المشتركة في تعزيز علاقة ثنائية في مجالات الاستثمار والتجارة والدفاع والأمن”.

وأوضح ماكرون أنه بحث مع نظيره في القضايا “الدولية” والاستعدادات لعقد قمة إفريقيا-فرنسا عام 2026.

كانت مذبحة تياروي التي ارتكبها الاستعمار الفرنسي والتي اعترف بها الرئيس ماكرون في تشرين الثاني/توفمبر 2024، مطروحة على بساط البحث بشكل لافت.

حينها، قُتل قناصة – 35 جنديا بحسب سلطات فرنسا آنذاك، وما يصل إلى 400 وفق مؤرخين – في كانون الأول/ديسمبر 1944 لدى عودتهم من أوروبا مطالبين بأجور متأخرة لمشاركتهم في الحرب العالمية الثانية.

وتتهم الحكومة السنغالية فرنسا بالتستر على هذه المذبحة خاصة من خلال حجب وثائق الأرشيف التي تكشف الخسائر البشرية.

خلال لقائهما الأول في حزيران/يونيو 2024 في قصر الإليزيه، أعرب ماكرون وفاي عن “رغبة مشتركة في إعطاء زخم جديد للشراكة الثنائية”.

بعد استقلالها ظلت السنغال واحدة من أقرب الحلفاء الافارقة لفرنسا، قوة الاستعمار السابقة في غرب القارة السوداء.

لكن القادة الجدد الذين تولوا السلطة في نيسان/أبريل 2024 وعدوا بمعاملة فرنسا على قدم المساواة مع الشركاء الأجانب الآخرين، ودعوا إلى “شراكة متجددة ومتوازنة” باسم استعادة السيادة.

وغادر الجيش الفرنسي السنغال في تموز/يوليو حيث كان منتشرا منذ الاستقلال عام 1960، بعد الانسحاب من مالي وبوركينا فاسو والنيجر وتشاد وساحل العاج والغابون.

في عام 2024، أصبحت السنغال دولة منتجة للنفط والغاز. وخلال لقاء مع دونالد ترامب في البيت الأبيض في 10 تموز/يوليو دعا الرئيس السنغالي الأميركيين للاستثمار في بلاده مسلطًا الضوء على مواردها الغنية من النفط والغاز الطبيعي.

فل/ليل/ص ك